"Soy partidario de que al aire libre la mascarilla no sea obligatoria"

El president de la Generalit, Ximo Puig, analizó en À Punt la evolución del coronavirus en la Comunitat Valenciana y pasó revista sobre algunos temas de interés general relacionados con la pandemia, entre ellos la mascarilla. Para el máximo responsable del Consell la mascarilla no es necesaria al aire libre, con lo que el político se une a la corriente de opinión que aboga por quitar la normativa de su utilización obligatoria este mismo verano.



"Soy partidario de que en los espacios al aire libre la mascarilla no sea necesaria. Porque así lo dicen los expertos, porque no hay riesgo en espacios ventilados", aseguró.