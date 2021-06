Jorge Javier 'destroza' a Rocío Flores en directo con un zasca

Rocío Flores no gana para disgustos. En concreto, en unos días ha recibido dos potentes broncas. La primera, procedente de Ana Rosa Quinta, quien la fichó para su programa y le recriminó su actitud tras perder los papeles... Y la segunda, con Jorge Javier Vázquez como protagonista. El presentador también le dedicó unas palabras a la hija de Rocío Carrasco en Sálvame.

La bronca llegó tras la reacción de la joven con el Maestro Joao o con Belén Rodríguez. Ambos criticaban en directo el concurso de Olga Moreno, la mujer de su padre Antonio David, en Supervivientes. Y esto no debió gustar demasiado a Rocío Flores, que se lanzó a criticar a sus compañeros subiendo el tono.

Entonces Jorge Javier fue muy claro. "¿Crees que a Olga Moreno se la contrata por su condición de superviviente? Se la contrata por se la mujer de Antonio David Flores y lo que interesa de ello es eso, que sea buena superviviente o no es secundario en su caso", le dijo Jorge Javier. Un 'zasca' en toda regla para la joven, que criticó a varios colaboradores a lo largo de los días, dejando incluso caer el veto en plató cuando está Belén Ro.

"Que Rocío Flores venga ahora aquí a darnos lecciones de cómo tenemos que hacer nuestro trabajo a gente como Belén Rodríguez, que inauguró 'Gran Hermano' hace 20 años, y las maneras en la que esta niña trató a profesionales como Carlos Sobera, pues me ofendió", dijo Jorge Javier.

"No entiende lo que son las jerarquías y la profesionalidad. Y tú estás en televisión porque estás hablando de tu vida, lo hiciste en 'GH VIP' y también en 'Supervivientes', ¿o la contratamos por ser buena atleta en 'SV'?", añadió el indignado rostro de Mediasetr. "No estoy en contra de que trabaje en televisión, pero lo que no quiero es verla sufrir y que lo pase mal", añadió.

Y para acabar: "Lo que no puede ser que de la noche a la mañana te quieras convertir en una 'influencer' y no tengas el engranaje emocional que supone todo eso. Lo fácil sabemos que es salir y vender cosas, que te inviten y tal, pero todo eso no es gratis. Esa implicación implica un desgaste", aseguró. Básicamente, a Rocío Flores le tocará saber encajar mejor las críticas sobre Olga...