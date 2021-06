Isabel Pantoja estalla en televisión por la situación con su hijo: "Necesito paz"

Isabel Pantoja no pudo evitar derrumbarse durante el programa 'Top Star' tras la actuación de una de las concursantes. En su condición de mentora, la tonadillera rompió a llorar cuando le transmitió a la participante en cuestión su punto de vista tras la puesta en escena de la misma. "Carmen, te sale un amor, una paz y a mí, como Isabel Pantoja Martín, me la has transmitido y además la necesito", reconoció Isabel Pantoja, quien está pasando por un momento complicado debido al conflicto que tiene con su hijo, Kiko Rivera, y al que se le añade la intención de la cantante en desheredarle.

De hecho, Risto, mentor también de 'Top Star', se interesó por la reacción de Isabel Pantoja y no desvió la pregunta del colaborador televisivo, abriéndose en cuerpo y alma y sincerándose como nunca antes se le ha visto en la pequeña pantalla. "Me lo ha transmitido su voz. Hay algo que tiene ella dentro, es paz, serenidad... Me ha llegado a mi alma, me ha llegado a mi corazón. Por este momento que he pasado contigo ya soy feliz", dijo. No obstante, cabe destacar que la grabación del programa llegó cuando los lazos personales con su descendiente terminaron por estallar. Motivo por el que Isabel Pantoja se derrumbó al escuchar a la concursante Carmen.