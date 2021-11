El universo Telecinco, Mediaset o Sálvame, llámalo como quieras, ha sido testigo de otro momento tenso. En concreto, con Kiko Hernández como protagonista.

Y es que el colaborador hurgó en la herida en un momento de máxima preocupación en la familia de María Teresa Campos: sus dos hijas, Terelu Campos y Carmen Borrego no se hablan y la situación no deja de empeorar.

Pues bien, un grosero comentario del colaborador, muy cuestionado por el paripé que montó con la supuesta fuente (era mentira) que iba a debatir sobre la ruptura entre Antonio David Flores y Olga Moreno, ha terminado por enfadar y mucho a María Teresa Campos.

¿Qué ocurrió? Pues que Kiko Hernández la tuvo en directo con Alejandra Rubio, la hija de Terelu y, por tanto, la nieta de María Teresa Campos.

Discusión entre Alejandra Rubio y Kiko Hernández en Sálvame

Kiko, que personalmente tiene un conflicto con Terelu fue a por su hija. Su amistad con Carmen Borrego es evidente y ahora, más que nunca, se ha posicionado en contra de esa parte de la familia.

Tras confirmarse la mudanza de María Teresa Campos, Kiko estalló y dejó caer que solo Carmen Borrego y su hija le habían ayudado, hecho que molestó a Alejandra. Esta no respondió hasta que estalló y dejó caer que deseaba con todas sus fuerzas que su abuela vetara a Kiko en su casa.

"¡Manda narices, niñata, que le digas a tu abuela con quién se tiene que reunir!".

La guerra de las Campos, al descubierto

Se acabó la 'guerra fría' entre Terelu Campos y Carmen Borrego. La guerra entre las hermanas ya es una realidad tras la confesión de la pequeña a Belén Esteban en Sálvame.

Solo faltaba que Terelu viviera un nuevo ataque de uno de sus excompañeros de Sálvame. La ahora concursante de Masterchef Celebrity, en pleno directo de Viva la Vida, acabó emocionándose y recibió el apoyo de los colaboradores presentes tras escuchar el fuerte dardo de Kiko Hernández.

Un Kiko Hernández al que la audiencia, por cierto, le ha cogido la matrícula por su 'inventada' en el caso Antonio David y Olga Moreno. "No sé qué pintaba Terelu en el tanatorio de Begoña porque Begoña no la podía ni ver, no la soportaba", expresó con Carmen Borrego delante. Y la reacción de su hermana, abrazándole tras estas palabras, destrozó a Terelu.

Tensa conversación en la que Carmen Borrego ataca a su hermana, Terelu

Las imágenes que recuperó el programa de los fines de semana hicieron que la mayor de las Campos rompiera a llorar y sus compañeros la apoyaran públicamente y sin rodeos: "Ha sido muy ruin lo que ha hecho, ha sido muy cruel, eso no se hace", expresó Emma González, presentadora del espacio. "A mí no me une ninguna amistad con ella pero tengo que decir que yo estuve en el funeral y vi cómo el marido de Begoña se fundía en un abrazo con Terelu", añadió una de las tertulianas presentes.

'Sálvame' ha descubierto algo que desconocíamos gracias a una conversación de la colaboradora de 'Sálvame' con Belén Esteban durante una pausa publicitaria, una charla que el programa ha grabado sin que sus protagonistas se dieran cuenta. “Repito, yo esto no lo hago en público”, se justificaba Carmen Borrego. Pero ¿Qué se dijeron? Por el momento solo hemos escuchado cómo Carmen empieza a desahogarse con Belén contándole cosas que desconocíamos: "Si yo te enseñara lo que tengo aquí, entenderías por qué no la llamo. Esto ¿Qué c*** es?", decía Carmen; "¿Pero esto lo ha dicho Terelu?", respondía su compañera; "sí, señora", se reiteraba Carmen.

"Yo cedo siempre, es que estás hablando de algo que no sabes, Belén, yo cedo siempre, y llega un momento que me pongo en mi sitio porque no puedo ceder siempre", se quejaba la pequeña de las hermanas Campos y Belén se preguntaba: "¿Pero quién está insultando?"; "mi hermana a mí, c** yo no quiero decir la cosas porque no, porque luego se arreglarán y estas cosas no se tienen que saber".