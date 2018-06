¿Quién ficharía a Karius para su equipo?

Lo último que me han llamado en redes sociales es miope futbolístico por supuestamente querer que el Valencia fiche a Gameiro. De entrada no le doy importancia porque uno ya se acostumbra a todo a que te insulten por algo que no has hecho, dicho o escrito, porque que quede claro, yo prefiero a Iago Aspas antes que Gameiro. Pero tranquilos que esto no va de lo que me pasa en las redes sociales, va de que me voy a poner pesado con el asunto de que a ver si de una vez nos damos cuenta de que quienes fichan son Marcelino, el señor García Toral, y 'El millor Regaor del món'. Y si a estas alturas no somos capaces de tener un debate sobre los gustos de cada uno asumiendo que quien tiene la decisión final es alguien que ha demostrado de manera sobrada su valía en estas cosas, lo mismo tenemos un problema porque por mucho que chillemos o nos manifestemos en el monumento de la afición si es menester, el hombre no nos va a hacer caso. No digo que haya que montar una peña como esa del Betis que se llama 'Lo que diga don Manué', digo que Marcelino y Mateu se han ganado a pulso un mínimo de crédito y que es mejor disfrutar del momento que discutir por todo.



El Marca, Wass y Bale

Pues nada, ya conocemos uno de los culebrones de este verano: el futuro de Forrest Bale. El jugador galés dijo que tiene que reflexionar sobre su futuro después de que el Real Meseta ganara la Liga de Campeones. ¿Por qué digo esto? Pues porque ya sabemos porqué el Marca ayudó al agente de Bale para que hinchar el precio de Wass utilizando el nombre del Valencia y diciendo que ya estaba fichado. Apuesto a que el Marca dará la noticia y la firmará José Félix Díaz. A un kilómetro se les ve. Ya que estamos me apetece decir alguna cosa sobre Karius, el portero del Liverpool que tuvo a bien regalarle otra Champions al Real Meseta. A ver, este hombre falló lo que no se puede fallar en una final. Y punto. Todo eso de me acuerdo ahora de la soledad del portero y la grandeza del deporte está en ejemplos como el suyo y no sé qué más, me parecen bobadas de cara a la galería. Lo diré de otra manera; ¿qué pensaríamos si hubiese sido el Valencia quien tiene a Karius de portero y pierde por sus errores la final de la Champions? Y lo volveré a decir de otra manera: ¿alguien cree que el Liverpool no intentará fichar otro portero este verano? Pues entonces. De verdad, hay veces que algunos escriben pensando que los va a leer San Pedro desde el cielo...

Más artículos de opinión de Carlos Bosch, aquí.