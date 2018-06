No dicen la verdad ni en los juveniles

A tenor del arbitraje que recibió el Valencia juvenil en Madrid ante el Real Meseta, no sé si atreverme a decir que a los futbolistas madridistas los acostumbran a tener el árbitro a favor ya desde pequeñitos. De hecho, no me atrevo porque me faltan elementos de jucio para ello porque como comprenderán, lo último que me apetece en mis ratos libres es ver partidos de la cantera madridista. Y no digo que ya desde pequeños los árbitros les piten a favor por mucho que lo parece, pero sí me atrevo a decir otras cosas. Partiendo de la base de que el gol que marca el jugador del Real Meseta es claramente ilegal porque le da con la mano, aderezado todo con que se trata de un partido de juveniles, claman al cielo algunas cosas. Entiendo que para los responsables de la cantera del Valencia es mucho más que un partido de juveniles y que para los propios jugadores era probablemente el partido más importante que han jugado en su vida, pero no deja de ser una competición de fútbol base, de élite, pero fútbol base. Y ahí precisamente está la sustancia, que ni en un partido de juveniles, periódicos como el Marca y el As, son capaces de decir la verdad. ¿Es gol ilegal? Pues se dice y ya está. Pero no, el As dice del gol que es una acción en la que el Valencia pide mano, y el Marca lo califica de polémico y a otra cosa mariposa. Eso sí, el FC Valors se clasifica para la final de la Liga Promises con gol fantasma ante el Deportivo, y el Marca, pide que se implante el VAR... Cuando favorece al Real Meseta lo dejan en gol polémico y cuando favorece al FC Valors piden que se implante la tecnología en un partido de niños de doce años. ¿Cómo lo ven?

El nivel de cinismo de ambos periódicos sirve para definir en sí mismo al nacionalmadridismo, el As no dijo que lo de Sergio Ramos a Salah era 'Ushiro Nage' como sí dijo de la acción entre Marchena y Raúl, y no olvidemos del Marca su famoso artículo en que acusaba al Valencia de hacerle mobbing a Rafa Mir solo porque intentaba defender sus derechos ante el interés del Real Madrid en ficharlo.



Y a mucha honra

Intentaré no ser muy faltón pero es vergonzoso que el seleccionador español, en este caso Lopetegui, tenga que decirle a la prensa que pregunten por la selección porque está hasta las narices de que las preguntas giren siempre en torno al Real Meseta o a Morata. Y lo peor de todo, es que estos son los que van por la vida dando lecciones de ética y periodismo.

PD: Muy bien por Lopetegui.

