¿Qué no le ha gustado a Griezmann del Barça?

De una manera insólita pero que no debiera empañar la noticia, anunció el francés Anotoine Griezmann que no fichará por el FC Barcelona. A través de un documental emitido por #0 titulado 'La decisión' y curiosamente producido por una empresa de Gerard Piqué, el delantero francés relató cuánto le ha costado tomar la decisión de que darse en el Atlético de Madrid.

El sí de Griezmann al Atlético, y en consecuencia el no al FC Barcelona, tiene consecuencias casi dramáticas en la entidad azulgrana. Al presidente barcelonista, Josep Maria Bartomeu, le espera otro verano movidito. El Barça tenía encarrilado el fichaje del futbolista colchonero desde hace muchos meses hasta el punto que el propio Bartomeu había admitido en público varias veces la negociación, pero no ha sabido rematar la faena. Del otro lado, el Cholo Simeone, y los dirigentes del Atlético de Madrid han jugado bien sus bazas. Tenían que convencer de nuevo a Griezmann. Y no valían promesas.

¿Dinero? Dinero y algo más. Cariño y proyecto. Esa es la receta con la que el Atlético le ha metido un soberano gol al FC Barcelona. De la ficha que percibirá Griezmann en el conjunto rojiblanco se habla mucho y se dicen muchas cifras. Sea como sea, ha de ser una que sea acorde a la de un futbolista de su categoría; un escalón por detrás de Messi, Cristiano y ¿Neymar?

Pero según ha podido saber SUPER, detrás de la espantada de Griezmann se esconde algo más, algo que ha convencido al francés para seguir de rojiblanco y no dar el paso. Antoine ha percibido cierto caos en el FC Barcelona,"se ha asustado" al ver el descontrol que hay en estos momentos en la entidad catalana que navega sin rumbo definido, con futbolistas de la plantilla de tanto peso como Messi y Jordi Alba pidiendo más presencia de la cantera, y ex jugadores del calado de Puyol y Xavi Hernández asegurando que el club ha de revisar sus prioridades o que los que mandan y deciden no saben por dónde van. En cambio, en el Atlético, Griezmann ha percibido una idea clara de proyecto en el que él es la estrella.