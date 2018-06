¡Claro que hay debate en la portería!

Guedes jugó de delantero y no hizo un buen partido. De hecho, tuvo la oportunidad de coronarse y no lo hizo. Su actuación se limitó a una buena acción en el segundo gol de Cristiano. No perdamos el norte. No hablo ya del precio, que yo creo que entre 40 y 50 millones es correcto tal y como está el fútbol, digo que no que no perdamos el norte porque, efectivamente, Guedes no está al nivel de otros futbolistas que jugaban ayer. ¡Es imposible! Si Guedes estuviera al nivel de Silva, Iniesta, Diego Costa, Isco o Cristiano Ronaldo... no lo habría descartado el PSG, no habría jugado esta temporada cedido en el Valencia y no habría muchas posibilidades de ficharlo. Repito, en el partido entre España y Portugal había muchos futbolistas de mucho nivel. Lo explicaré de otra manera, Aspas tiene 31 años, en la Liga española va sobradísimo y ayer cuando tuvo una remató deprisa, casi sin mirar y al muñeco. Ese balón le llega al gallego en el Celta y habría driblado al defensa y disparado con muy mala leche a gol. Debutar en Mundial de fútbol pesa mucho. Por otra parte, casi mejor. Yo no dudo de su calidad.



Tranquilo De Gea, tranquilo

En el segundo gol de Portugal De Gea se sienta en la silla, coge un manual sobre cómo tiene que parar un portero, analiza la jugada y elige una parada al respecto. Y claro, cuando se da cuenta el balón ya está dentro. Debió optar por una parada de emergencia, algo que fuera más efectivo aunque menos ortodoxo y feo de ver. Quiso lucirse el chaval... Por cierto, portero inflado por los de siempre, encadena error tras error pero ellos se empeñan en decir que no hay debate en la portería... ¿cómo que no?



No hay camisetas blancas

Ha publicado el periódico El Mundo que Cristiano Ronaldo le ha propuesto a la Agencia Tributaria española pagar 18'8 millones de euros y ser condenado a dos años de cárcel para dar por finiquitado el litigo que hay que entre ambos. No irá a la cárcel porque no tiene antecedentes, y lo celebro, pero se puede afirmar que es un defraudador. De todo, lo más interesante es ver que el Marca -más conocido como el BORM porque es el Boletín Oficial del Real Meseta- publica la noticia pero Cristiano no sale con la camiseta del Real Madrid... Cuando marca goles, aunque sea con Portugal y contra España es el delantero del Real Madrid, y cuando defrauda a Hacienda es portugués. Al final te los tienes que tomar a cachondeo.

