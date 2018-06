Gerard Piqué, y el peligro de la verdad

Que un jugador anuncie su futuro a través de un documental es nuevo en Europa y supongo que será cuestión de que nos vayamos acostumbrando, o digo mejor adaptando. Periodistas y público en general. No seré yo quien le ponga puertas al mar, las nuevas teconologías abren una nueva vía de encuentro entre el público y el futbolista. En otras palabras, el periodista ya no es el único intermediario. Cada uno haga la reflexión que considere, en lo que a mí respecta lo veo normal. Lo que no es tan normal es que Piqué le atribuya categoría de verdad absoluta a esta nueva herramienta que tiene el futbolista de acercarse al aficionado. Gerard, no te flipes. Que los periodistas no siempre acertamos es una verdad absolutamente contrastada, como tú no siempre aciertas, y lo mismo le pasa al camarero, al zapatero y al abogado. Todos tenemos un día malo y una tarde peor. Otra cosa es que algunos periodistas van de muy mala fe y posiblemente en España nadie lo sabe mejor que tú porque contigo se ensañan y además lo gozan, pero siendo eso también verdad verdadera, no te legitima para todo. O mejor dicho, no te legitima para vender la cabra de la verdad absoluta. ¿En serio me estás diciendo que los jugadores profesionales siempre le dicen la verdad a los aficionados? Gerard, no te lo crees ni tú. La idea del documental es genial y el de Griezmann está muy bien hecho, pero no prometas la verdad absoluta, no prometas a los aficionados cosas que no están en tu mano. Por cierto, me quito el sombrero con tu actitud con la selección.



Son peligrosos

Claudio Tapia, presidente AFA, que es como la federación del fútbol en Argentina: «Si Sampaoli hubiera hecho lo mismo que Lopetegui, también lo echaba. Lo hubiera despedido porque no tiene en claro para qué se lo eligió». Boniek, presidente federación de fútbol de Polonia: «¿Escándalo en la Federación Española por lo de Lopetegui? ¿Cuál? Cualquier federación normal haría lo mismo». Pero en España el nacionalmadridismo sigue machacándonos la mente y diciéndonos que el culpable es Rubiales y que Florentino nada inmoral ha hecho. Piensen esto: si insisten es porque a usted lo consideran tan simple que creen que le pueden convencer. No me lo tomen a mal, no pienso eso de ustedes y les tengo bastante respeto, pero si ellos siguen machacando esa idea es porque están convencidos de que pueden cambiar la manera en que la gente ve las cosas. Y es eso lo que los convierte en peligrosos.

