Ponga un Marchena en su equipo

Recientemente Carlos Marchena ha contado una anécdota sobre la final del Mundial que España ganó en Sudáfrica y me parece oportuno reproducirla porque considero que, en algunas cosas, el Valencia ha de fijarse en este tipo de futbolistas, gente ganadora que defiende a su equipo sobre el terreno de juego como si le fuera la vida en ello. Él era suplente en la final ante Holanda y cuenta que fue el único que no celebró el gol de Andrés Iniesta porque, sin saber el motivo, se fue al centro del campo a evitar que los jugadores holandeses sacaran rápido y pillaran desprevenidos a los futbolistas de la selección española... Sé que esta temporada cuando el Getafe le ganó al Valencia jugando a un fútbol que estaba en la frontera entre la trampa y pillería, fui el primero en montar en cólera, ahora, sin la presión del resultado y de querer estar en la Liga de Campeones, digo abiertamente que para ser competitivo y poder plantar cara a equipos con mucho mayor potencial económico, necesitamos futbolistas como Marchena, que mientras todos celebran como locos un gol, él piensa en que no le marquen otro... ¡estando en el banquillo! Y ya que estamos con la selección, vistas ya gran parte de las selecciones que disputan el Mundial, ninguna tiene un centro del campo como España. Nadie tiene a tipos como Silva, Iniesta, Isco y Busquets. A poco que deje de dar la sensación de que el rival siempre que llega puede marcar gol, y a poco que el portero se centre, es candidata a ganar el Mundial, aunque al nacionalmadridismo prefiera el fracaso para decir que Florentino tenía razón y Rubiales no debería haber tirado a Lopetegui.



El Mundial es blanco

Aunque hay un periódico que no tiene problemas con eso, me refiero al Marca, más conocido por el BORM porque es el Boletín oficial del Real Meseta. Juega Costa Rica ante Serbia y dicen: «Keylor Navas frena a Serbia». Juega Croacia ante Nigeria y «la Croacia de Modric se impone a Nigeria», España empata a tres ante Portugal y titulan «Tormenta Cristiano», y cuando Marruecos pierde ante Irán «Achraf no fue suficiente». Total, que va a ser muy complicado que el Real Meseta no gane el Mundial, porque es el protagonista de todos los partidos, y si no siempre pueden hacer como Pedrerol, que cuando Salah estaba de moda y podía ganarle la final al Real Meseta se tiró una semana diciendo que es madridista, que quería jugar en el Madrid y que el alcalde de su pueblo una vez estuvo en Madrid.

