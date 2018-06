Atención a lo que dice un fiscal sobre Florentino

Atención a lo que dice Pedro Horrach, un nombre que a algunos les sonará porque sale en asuntos de corrupción. El hombre es fiscal pero ahora está en excedencia y ha concedido una entrevista al periódico La Vanguardia. Para que se hagan una idea, este hombre fue el fiscal del caso Nóos, por el que la hermana del Rey, Cristina de Borbón, terminó declarando como imputada en supuesta malversación de seis millones de euros públicos, es el caso por el que su marido y cuñado del Rey, Iñaki Urdangarín, ha terminado ingresando en una cárcel de Ávila condenado a estar encerrado durante cinco años y diez meses. Y por este caso también está en la cárcel Jaume Matas, que es expresidente de las Islas Baleares. Pues bien, resulta que en esta entrevista el señor Horrach cuenta que mientras se investigaba la concesión de las obras del Hospital Son Espases en Mallorca, decidió llamar a declarar al constructor Florentino Pérez como testigo. Y ice el fiscal Pedro Horrach que por llamar a declarar como testigo al presidente del Real Madrid, recibió «llamadas disuasorias». Añade el hombre que pese a todo Florentino fue a declarar pero ojo a esto: «Tuvo el morro de quejarse por declarar presencialmente y no por teléfono, siendo amigo -me dijo- del Fiscal General del Estado y del Director General de la Policía». Para rematar la falla, dejen que les diga que según el propio Horrach, es la única vez que ha recibido llamadas y presiones€¡Toma ya! En este país sientas en el banquillo a la hija del Rey emérito y hermana del Rey, y al cuñado del Rey, y no pasa nada. Llevas a declarar como testigo, repito, como testigo, a Florentino Pérez, y entonces es cuando recibes llamaditas€ Siento si les he aburrido con esta historia, pero me veía en la obligación de contarla porque esto no lo van a ver ni en El Chiringuito de Chillones y Llorones, ni tampoco en Al Rojo Vivo. ¡Periodismo!



La Masía y el páramo

La cantera del FC Valors, la famosa Masía, es un páramo, y lo digo abiertamente porque me lo ha dicho gente que sabe de qué va la cosa. Eso te puede pasar, a poco que el club sufra un par de vaivenes en la gestión y la cantera se resiente porque necesita estabilidad y proyectos duraderos. Y paciencia, claro. No es mi intención reírme ahora de que la Masía ya no da frutos, aunque sí me acuerdo de los que cacareaban todo el día con los canteranos sin tener ni puñetera idea de qué hablaban, estoy aquí para reírme de Pep Segura, mánager del área de fútbol del conjunto catalán, que cuando le preguntan precisamente por el páramo/Masía dice esto: «El club no ha dejado de trabajar en la línea de formación de jóvenes jugadores, pero tenemos que ser conscientes de que el fútbol ha dado un salto increíble en la inflación de los jugadores jóvenes». Vamos, que dice que ahora se paga mucho dinero por jugadores jóvenes. Y yo le digo al tío listo este, ¿cómo narices se llevó el FC Valors del Valencia a canteranos como Grimaldo, Abel Ruiz, Rochina o Perona? Si algo me toca las narices en esta vida a mis cuarentaypocostacos, es la hipocresía.

