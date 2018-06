Palop, Hierro y el VAR de Cristiano

En el minuto 48 de partido la selección española había dado 366 pases y la de Irán 66. Sirve para resumirlo a la perfección. Los iraníes tienen poca calidad con el balón en los pies pero las ideas muy claras y son peligrosos en el juego aéreo. ¿Hizo un buen partido España? Yo diría que no, pero no era un día pensado para entretener, era un día para ganar. No hay más. España tiene pie y medio en la siguiente fase y ahora ha de centrarse en evitar el cruce con Rusia, que además de haber hecho dos buenos partidos, es la selección anfitriona, y salvo en el Mundial del 82, el que juega en casa suele ser peligroso.



Me gusta el VAR

Con lo que llevamos de Mundial ha dado tiempo más que suficiente como para que uno se haga una idea de cómo va a ser esto del VAR, y como yo lo veo, es un acierto total. En el fútbol hay jugadas que ni con miles de repeticiones con cientos de tomas diferentes habrá consenso, eso lo tengo claro, uno verá penalti y el de al lado no verá penalti, pero hay otras jugadas que podemos calificar de flagrantes, que se podrán corregir y en las que se hará justicia. La tecnología no elimina el debate pero ayuda a que nadie pierda una final porque no le pitan un penalti claro, o porque le pitan en contra un penalti que claramente no es. Eso es avanzar. Por otra parte, a medida que los futbolistas asuman que tirarse en el área ya no es productivo porque el VAR no te concede penalti y encima te retrata y hasta te deja en ridículo, supongo que dejarán de hacer el canelo en las áreas, y esto también es mejorar. Bueno, a no ser que seas Cristiano, que se tira claramente y luego reclama el VAR...¡Retratado!



Me acordé de Hierro

En un momento del partido, un balón queda suelto casi en la línea de gol y Piqué y Diego Costa intentan uno sacarlo para rematar a gol y el otro rematar a gol directamente aunque haya un par de defensas y el portero en el suelo. Por momentos pensé que aparecería el seleccionador Fernando Hierro y cogería al portero iraní de las piernas para intentar meterlo dentro de la portería... ¿Qué pasa? Cuando era jugador del Real Meseta hizo eso con Andreu Palop en un partido en la Cueva de Alí Babá que el Valencia de Cúper iba ganando 2-3. Tan desesperados estaban los blancos porque no podían empatar que lo intentaron de todas las maneras posibles. Y claro, como se pueden imaginar, el árbitro no pitó nada...

