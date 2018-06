La pretemporada como piedra de toque

Todavía no sabemos qué canteranos harán la pretemporada con el primer equipo. Habrá quien diga que no es para tanto y tal vez tenga razón, pero como yo lo veo, saber qué futbolistas de la cantera entrenarán con Marcelino nos puede servir para calibrar hasta qué punto la nueva manera de entender la cantera de Mateu Alemany y Pablo Longoria está engrasada del todo. Ojo, esto del fútbol es como la naturaleza, que no da saltos, y con cosas de cantera todavía menos, quiero decir que no sé hasta qué punto es conveniente exigir que todo funcione a la perfección cuando en términos de fútbol base son, los dos, unos recién llegados. Lo que trato de explicar parte de una base: el Valencia ha montado un sistema de cantera que prioriza de manera descarada a los más aptos. Es como la teoría de la evolución, el que vale sobrevive y llega al primer equipo y el que no vale se queda por el camino. Por lo tanto, hacer la pretemporada con el primer equipo y a las órdenes del entrenador del primer equipo ha de tomarse como un hito en la evolución del jugador que el club cría y mima hasta llegar a la élite.

Los futuros futbolistas están ante la oportunidad de convencer y sobre todo, de empezar a asomar la cabeza. Es cierto que tan importante como la pretemporada, si no más, es el trabajo diario del canterano y el seguimiento y valoración que de él hagan los técnicos del club, y no deberíamos olvidar el factor oportunidad, es decir, si eres lateral del Mestalla, se lesionan todos los del primer equipo, te ponen y lo haces bien... ¡eso que te has encontrado! A partir de ahí hasta te puedes quedar. Dicho lo anterior, convenimos por lo tanto que la pretemporada es un factor a tener en cuenta en el salto del canterano al primer equipo, es uno de los últimos escalones de la escalera que te lleva al último piso. Por lo tanto, en la pretemporada debería haber solo jugadores canteranos que los técnicos crean que merecen una oportunidad porque tienen posibilidades de ser futbolistas del primer equipo. Jugadores que puedan convencer a Marcelino. No hace falta dar nombres, pero no debería haber en la pretemporada jugadores que ya fueron descartados por Marcelino durante la temporada pasada, si es que su presencia le quita el sitio al chaval de la cantera.

Es trabajo del club que llegado el momento de entrenar a pie de campo con el grupo, Marcelino solo tenga futbolistas que le convencen o futbolistas a los que él les da la oportunidad de que le convenzan en un futuro más o menos cercano. Por otra parte, ¿para qué le sirve la pretemporada a un futbolista que sabe mejor que nadie que no cuenta para Marcelino? ¿No sería mejor hacer la pretemporada en otro equipo y empezar a convencer al otro entrenador desde el primer día? Lo diré de otra manera, en la pretemporada no debería haber futbolistas que vayan a hacer bulto€



¿Quién lo paga?

No ha sido como lo de ¿quién paga a Otamendi? pero camino llevaba. Ver a Diakhaby respondiendo por lo que ha pagado el Valencia por él el día de su presentación me sirve para hacer una reflexión en la que me meto yo el primero. Los periodistas hemos dicho tantas veces que Diakhaby viene de cuarto central, que al final, por poco que cueste su fichaje, parece caro. Diakhaby viene de central, y si se gana el puesto jugará y si no se lo gana no jugará. Ha costado lo que valen ahora los centrales, 9 millones más objetivos le ha costado Funes Mori al Villarreal, 14 le costó Semedo la temporada pasada, 25 ha pagado ha pagado el Mónaco por Issa Diop, 28 el Dortmund por Abdou Diallo€ Así está el fútbol, te puede gustar o no, te puede parecer mucho o poco, pero así está el fútbol. ¿Acaso alguien cree que el Valencia CF le ha puesto una cláusula de 80 millones a un delantero que está en edad cadete por capricho? ¡La Juventus ha pagado 40 por Cancelo!

