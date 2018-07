Soldados de Amunike

Pues a mí Cristiano Ronaldo siempre me ha parecido un excelente jugador. Lo digo en serio. Es un fenómeno. Mete goles de todos los colores. Le cae un balón medio despistado en la frontal del área, y sin tiempo para cargar la pierna le da con la izquierda y la cruza con fuerza al sitio justo al que el portero no llega. Y como persona más fenómeno todavía. Desde que por sus santas narices decidió reventarle la celebración de la Liga de Campeones a Florentino y su tropa, que me hice fan. Ahora va a jugar de blanquinegro en la Juventus y con ello supongo que no hace falta que les diga más. ¡Veo todo en blanco y negro como la canción de Barricada! He tardado en salir del armario pero lo hago hoy a boca llena y sin temor, soy un soldado de Cristiano.

Y de Luis Enrique, que nunca me ha parecido ni prepotente, ni chulito ni nada por el estilo. ¡Ha sido un entrenador como la copa de un pino que llamaba a las cosas por su nombre! ¿Qué problema hay? Ahora que ha sido nombrado por Rubiales seleccionador de todas las Españas -por cierto, también soy un soldado de Rubiales, que no se me pase-, soy de Luis Enrique y hasta de Amunike si hace falta. ¡Dale Lucho que cualquier día de estos pierdo quince kilos más y me voy contigo a correr carreras de esas de locos por el desierto y te dejo ganar, que tienes muy mal perder y no quiero que te desconcentres! Lo que tienes que hacer es convocar para la selección española a los futbolistas que consideres y sean del equipo que sean, y jugar con el sistema de juego que te salga de las narices. O el que más se adapte a lo que tú veas más oportuno.

Y si Pedrerol, Eduardo Inda y el Señor Castor -el Tito Floren-, se enfadan porque no llevas a Lucas Vázquez, pues que traguen. ¡A tragar oiga, a tragar! Que en este país nos jugábamos el pase a cuartos de final del Mundial y nos cargamos a Iniesta para poner a Asensio, al que ya se le conoce por Ausencio. A ver, que Iniesta no hizo un buen Mundial es evidente, pero excepto Isco, ¿quién estuvo bien? ¿Carvajal, Ramos, De Gea, Jordi Alba, Piqué, Busquets, Silva? Ninguno de los llamados a tirar del carro estuvo bien. Pues nos cargamos a Iniesta para poner a Ausencio... Y claro, al final te haces un soldado de Rubiales, de Luis Enrique y hasta soldado de Amunike. Ah, y de Cristiano, claro.

PD: La Juventus ya tiene por fin una Vecchia Signora...



Padre, lo de Rodrigo

Ahora dice Eduardo Inda que Lopetegui ha pedido a Rodrigo para su Real Meseta. A ver, Inda es amigacho del alma del Floren, con lo que eso significa, es decir, hay mucho que tragar -siempre tragando Eduardo- para acertar de vez en cuando. Si Rodrigo estuvo en el Mundial fue gracias a Lopetegui pero es evidente que no es lo mismo ir a la selección española que fichar por el Real Meseta, aunque es cierto que lo mismo a Floripondio le da por cambiar todo el ataque. En cualquier caso, la cosa está muy clara. Si el Real Meseta quiere fichar a Rodrigo Moreno lo tiene muy fácil: 120 millones de euros. Facilito...