La mentira más grande jamás contada

Poco después de las tres del medio día en la televisón oficial de Florentino Pérez, La Sexta, dice Pedrerol: «Esta tarde el Real Madrid acordará, a petición de Cristiano, su traspaso a la Juventus por cien millones de euros». Unas horas más tarde el Real Madrid hace un comunicado oficial que empieza así: «El Real Madrid comunica que, atendiendo a la voluntad y petición expresadas por el jugador Cristiano Ronaldo, ha acordado su traspaso a la Juventus». Ya por la noche, en Real Madrid Televisión, que se difrencia de La Sexta en que una es la televisión oficial de Florentino y la otra del Real Madrid, dicen que la salida de Cristiano ha sido un gesto de honradez del Real Meseta hacia Cristiano y una prueba de que el jugador portugués es grande pero que el Madrid todavía es más grande. Luego aparece el de la foto de Mou haciendo una metáfora estúpida entre Marco Aurelio y el Coliseo de Roma según la cual un esclavo le decía al emperador que él no era más importante que el coliseo, y que «no vivirás más que el Coliseo» y que ahí está, 2.000 años después el Coliseo en pie y Marco Aurelio muerto, y que por lo tanto Cristiano se va y el Real Madrid seguirá porque lo dicen la tradición, el destino, las patatas bravas y el cocido madrileño. Y que viva el Pichi que es el chulo que castiga. Total, que la idea madre que venden los voceros oficiales del nacionalmadridismo es que Cristiano se quiere ir no se sabe bien porqué y que como el Real Madrid es un club que abunda en la excelencia y Florentino un ser superior, accede a su petición de buena gana porque en la capital de reino todo es paz y amor. Nadie dice que Cristiano se va del Real Meseta muy enfadado y hasta las narices del Señor Castor y que se ha negado a que le hagan un acto de despedida porque no quiere salir en una foto dándose la mano con el Tito Floren. Pensemos en la versión de Pedrerol, Cristiano se quiere ir y el Real Meseta accede a su petición porque se lo ha ganado... ¿Pero eso quién se lo cree? ¿Nadie se acuerda de lo enfadado que estaba el portugués después de ganar la Champions? Rematamos la faena con la estrategia de Florentino para fichar a Neymar según Radio Meseta: Que el jugador brasileño y su entorno cansen al jeque del PSG para que se ablande y lo deje salir. ¡Olé ahí con un par de bowlings! Ese es el libro blanco de estilo del Real Madrid, que Neymar se declare en rebeldía. Eso sí, luego te tienes que tragar sus cuentos de los valores del club blanco y las gilipolleces de la excelencia. ¡A tragar todos hombre!



Más opiniones de Carlos Bosch