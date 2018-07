Florentino, desmiente lo de Rodrigo

Hasta tres veces ha desmentido el Real Meseta a través de un comunicado oficial que quiera fichar a un jugador del PSG o que haya negociado con él o que el Señor Castor crea que tiene una novia muy simpática. Todo lo que se diga que tenga que ver con el equipo francés lo desmiente el Tito Floren. En cambio, nada desmintió de cuanto se decía sobre la posible salida de Cristiano a la Juventus. Como tampoco desmiente que tenga intención de fichar a Rodrigo Moreno. ¿Significa esto por lo tanto que no quiere fichar a nadie del PSG y que sí quiere fichar a Rodrigo porque no lo desmiente como tampoco desmintió lo de Cristiano? Error. Análisis demasiado simple. Pondré otro ejemplo para que se entienda. Esta semana se plantaron en París Abidal y Pep Segura, los dos que ahora mandan en los fichajes del FC Valors, y se reunieron con el Antero Henrique, -que es el director deportivo del PSG que es el que se resiste a vender a Guedes al Valencia CF por los 40 millones que ha ofrecido Peter Lim- para decirle que tienen la intención de fichar a Rabiot, pero que no van a hablar con el jugador hasta que lleguen a un acuerdo con el equipo parisino. ¿Lo ven ahora? El Real Meseta y el FC Valors le tienen pánico al PSG. El Meseta porque sabe que si el jeque se enfada no le vende a Mbappé -que es el que quiere fichar el Tito Floren, ni Neymar ni bobadas- aunque sea a costa de dejarlo en la grada toda la temporada. Y el Barça porque la temporada pasada lo enfadó con el caso Verrati y terminó fichando a Neymar y los catalanes, escaldados, se fueron a por Paulinho. El fútbol ha cambiado y Barça y Real Madrid ya no pueden hacer lo que les dé la gana. Eso sí, si Eduardo Inda y la Cadena Ser dicen que Lopetegui quiere fichar a Rodrigo, Florentino no ordena que se desmienta porque no teme al Valencia, que es una fina manera de decir que le da lo mismo y que no lo respeta...



Directores deportivos

Ahora que el Valencia se abre a los aficionados a través de las redes sociales, que me parece bien, le voy a dar una idea. Que lance una encuesta pidiendo a los internautas que diga qué lateral derecho hay que fichar, también si descarta al Gameiro, si hay que fichar a Guedes o no después del mundial que ha hecho, y cuál sería el recambio de Rodrigo si se va al Real Meseta. Luego se ficha a los que más votos tengan porque para eso Mateu Alemany y Marcelino han demostrado que no tienen ni idea, y si el equipo no funciona les pitaremos a ellos por ficharlos. ¿Les parece bien?



