Volvemos por la puerta grande

Teniendo en cuenta que el otro día me definí como una especie de mosca terca que busca la felicidad constantemente porque es incapaz de analizar las cosas con inteligencia y se limita a observar la realidad con los sentidos porque es cabezonamente optimista por naturaleza y que por eso cada día que el Valencia CF tiene partido me levanto pensando que ganamos 0-3, de mí no se puede esperar hoy otra cosa que no sea pensar que vamos a pasar a la siguiente fase de la Liga de Campeones. Y punto. Además, desde ese optimismo irracional rollo 'En busca de la felicidad', me atrevo a decir que si antes del sorteo tenía claro que íbamos a pasar, después lo tengo todavía más. Y ahora que me vengan los parabólicos de turno a decirme que soy bobo, que lo mismo me da que me da lo mismo. Y que vengan también los que ayer sabían de derecho internacional, mañana saben de cocina y pasado le rebaten a un juez sobre el código penal.

Por otra parte, si alguien esperaba pasar rondas en la Liga de Campeones sin 'cazar alguna pieza gorda', me atrevo a decir que pocos partidos de Champions ha visto. Estamos ante la competición de clubes más importante del mundo y solo somos un equipo que se formó hace un año pero que tiene la ilusión de volver a ser lo que fue. Por lo tanto, humildad y ambición. No hay otra receta. Volvemos a la Champions y lo hacemos por la puerta grande, visitando estadios como Old Trafford y el Allianz Stadium de Turín, pensando que ellos son superiores en presupuesto pero que a ilusión y ganas de trabajar no nos ganan. Ah, y jugamos ante Cristiano, el mejor jugador del Mundo... Será gracioso, como cuando el Valencia jugó contra el Schalke de Raúl, que toda la prensa nacionalmadridista iba con los alemanes. Admito que puedo llegar a ser obsesivo pero me la dejan botando. Ayer se celebró el sorteo de la Liga de Campeones y para la prensa nacionalmadridista la noticia primero era saber si Florentino Pérez y Ronaldo se iba na cruzar en la gala, y si se cruzaban, si se saludarían. Lo más curioso es que de repente se vuelven medio bobos y dicen ¡salta la noticia, Cristiano Ronaldo no acude a la gala de la Champions!



Banderas y balcones

PD: Un saludo al vecino de la playa de Puçol que vive en una de las calles que va a al paseo -y al pub Mandrágora jijiji- porque lleva todo el verano con la bandera del Valencia CF en el balcón. ¡Así se celebra el Centenario! Por cierto, si alguno más se atreve que me envíe la foto.