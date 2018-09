Calor y sentido común

En verano hace calor, en invierno hace frío y si llueve te mojas. Parece una tontería pero no lo es. De hecho, es lo que he pensado tras leer las explicaciones de la Liga a la Generalitat para no cambiar el horario del Derbi de mañana en el Ciutat. Podemos decir que, literalmente, la Liga le da un baño de datos a la Generalitat. Informes por aquí, estadísticas por allá, previsiones por acullá... Repito, desde el punto de vista estadístico lo que dice la Liga es irrefutable porque los números son así y solo se pueden discutir con más números que no tengo ni quiero tener. Y además, estoy convencido que los números que aporta la LFP son absolutamente ciertos. Pero esto no es una cuestión de números, no se trata de traducirlo todo a la mera estadística.

Si la vida la reducimos a números y estadísticas, ¿para qué queremos el sentido común? Las estadísticas están para interpretarlas y para ayudar a tomar decisiones, son un complemento que no siempre, o no necesariamente, han de tomarse como dogma de fe. Son, en definitiva, un herramienta de la que echar mano a la hora de tomar decisiones de manera racional, pero es el sentido común quien ha de guiar toda decisión importante. Y vuelvo a la aparente tontería del principio, a lo de que en invierno hace frío y en verano calor, y desde ese punto de partida, si pones un partido a las ocho y hace 34 grados... ¿qué le vamos a hacer? No puedes evitar que haga calor un uno de septiembre a las ocho de la tarde, pero sí puedes evitar poner un partido de fútbol a las doce del medio día... Lo dicho, menos estadística y más sentido común.

PD: Siempre he sido de letras...

