El calendario asimétrico no parece honrado

Hay un premio que entrega la FIFA al mejor jugador del año y se llama The Best, en el que no están ni Messi ni Griezmann entre los nominados. Sí está Cristiano junto a Modric y Salah. Lo curioso es que a Griezmann no le alcanza con haber ganado el Mundial para estar entre los nominados, pero Messi no está entre los nominados por el mal Mundial que hizo con Argentina. ¿Alguien lo entiende? Yo no. Hace tiempo que dejé de creer en las milongas estas de los premios.



Ese calendario nuevo

Habrá quién me dirá que ha sido cosa del sorteo puro y duro y que me baso en la pura sugestión antimadridista, y para responderle me limitaré a decirle que me han convertido en un mal pensado a la fuerza. Resulta que esta temporada se hace un calendario asimétrico, es decir la primera vuelta no es la misma que la segunda vuelta, y en tres jornadas ya tenemos al Real Meseta y al FC Valors líderes en solitario. Luego repasas con quién ha jugada cada uno de ellos y te da la risa. El Real Meseta ha jugado en casa ante el Getafe y el Leganés y fuera ante el Girona. Y el FC Valors ha jugado en casa ante el Huesca y el Alavés y fuera ante el Valladolid. El Valencia CF y el Atlético ya se han enfrentado...Por no hablar de cuando llega el mes de abril y los partidos importantes de la Liga de Campeones, porque al Real Meseta le han tocado unos rivales y en unos estadios que requiere un mínimo estudio. Jornada 32, Leganés-Real Madrid, jornada 33, Real Madrid-Athletic, jornada 34 Getafe-Real Madrid y jornada 35 Rayo Vallecano-Real Madrid. Repito, en abril hay partidos de Liga de Campeones y dos partidos de liga entre semana y el Real Meseta entre la jornada 32 y 35 no tiene que moverse de la Comunidad de Madrid para jugar los partidos de Liga. Y ojo con esto, la jornada 34 es entre semana y juega en Getafe y la jornada 35 que es fin de semana juega en Vallecas. Dos partidos seguidos fuera de casa, uno en Getafe y tres días después en Vallecas. Ale, ya podéis decirme mal pensado, pero me sobran los motivos para ser así.



Cristiano ya no mola

Despedimos el día con unas sabias palabras que el de la foto de Mou dijo en El Chiringuito de Pedrerol: «Cristiano marcaba cincuenta goles porque le pasaban 80. Gareth Bale y Benzema se han liberado». Este mensaje encierra tanta simpleza y profundidad al mismo tiempo que es imposible que lo haya pensado él.



