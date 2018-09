El Valencia CF tiene buen equipo si...

Tres partidos de Liga no dan para decir que el proyecto es un desastre pero sí para hacer un análisis con cierto fundamento. Algunas cosas no me han gustado pero el equipo y Marcelino siguen teniendo mucho crédito como para dudar de ellos en el mes de septiembre. ¿Que tienen que mejorar? ¡Y tanto! No hace falta que lo diga yo, ni que lo digan los aficionados, lo dice el entrenador y lo dicen los jugadores, algunos de manera evidente como Gayà a pie de campo en Cornellà, y otros de manera sutil como Cheryshev en el Ciutat: "Me quedo con la reacción del equipo tras el descanso. El entrenador nos ha ayudado a ello, tenemos que escuchar lo que dice el míster". Cómo sería la cosa que el propio Cheryshev admitió que él mismo ha de emplearse más en defensa, algo que es una verdad como un templo. El ruso estuvo francamente bien en ataque pero estaba relajadito sin balón. "No me gusta mi equipo sin balón" dijo Marcelino. No te digo nada y te lo digo todo.

Pero dicho lo anterior, creo que el Valencia CF tiene una excelente plantilla, he llegado a leer que la mejor de su historia lo cual es una locura porque la actual no se puede comparar con los Cañizares, Carboni, Ayala, Albelda, Baraja, Vicente? Y sobre todo porque aquella plantilla fue el resultado de muchos años de trabajo que comenzaron con Ranieri y acabaron con Benítez, con una Copa del Rey y dos finales de Champions de por medio. ¡Casi nada! Ahora, solo estamos empezando a recorrer el camino, así que calma. No queda otra.

Pues eso, que decía que creo que tenemos una excelente plantilla y un excelente equipo pero tienen que pasar cosas. O tienen que dejar de pasar otras cosas. Lo mismo es. Tenemos buen equipo si está Guedes para desbordar al galope. Tenemos buen equipo si cuando no está Kondogbia está Coquelin. Hasta habrá partidos que jugarán juntos. Wass es un complemento, aunque como complemente es un gran fichaje. En el Ciutat le faltó pulmón.

Lo que es un complemento de toda la vida. No es Kondogbia ni Coquelin. Sigo. Tenemos buen equipo si no tenemos la necesidad de que un central de 21 años y recién llegado sea quien tenga que tirar de la defensa. Diakhaby me parece un fichaje muy interesante pero necesita un padre a su lado, alguien que le mande y le transmita calma, no desorden. Es como Paulista, a quien le puede el exceso de ímpetu. Conclusión, los dos juntos terminan pareciendo alocados conforme avanza el partido. Tenemos buen equipo si Garay está y si Murillo se pone las pilas. Sus errores en pretemporada han sido muy llamativos. No es el cuarto central de la plantilla en estos momentos por capricho. Tenemos buen equipo si a Piccini se le pasa el susto y gana en confianza.

Ya sabemos que su punto flojo es la defensa, pero los dos errores ante el Atlético y el Espanyol le han pasado factura y hacen de él peor futbolista de lo que es. Repito necesita ganar en confianza. Como el equipo necesita ganar. Les pasa a todos. Tenemos mejor equipo si Gameiro y Rodrigo se entienden. No se entienden todavía. En el Ciutat hubo desmarques poco coordinados. Tenemos mejor equipo si tenemos a Parejo, que todavía no lo tenemos. Los primeros minutos del partido ante el Levante, coronados con la entrega a Morales en el 1-0, fueron un despropósito. Tenemos mejor equipo si Batshuayi se pone en forma. No está. Y tenemos mejor equipo si Marcelino es capaz de saber manejarse en la frontera entre pedir intensidad y concentración a sus futbolistas y no generarles ansiedad por la necesidad de ganar.

Alguno me dirá que nos faltan muchas cosas para tener buen equipo y mi respuesta es que muchas de las cosas que nos faltan, se pueden arreglar con una victoria. Otras con dedicación y empeño. Con trabajo. Y con acierto de Marcelino. Por eso no estoy preocupado. Estoy ocupado y pendiente. Eso sí.