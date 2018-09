Marcelino, quizás te interese esto

Tengo la sensación de que he elegido mal día para escribir esto porque mi intención es que el mensaje llegue a los futbolistas del Valencia CF. Y si ya es complicado en días de rutina normal de entrenamiento y partido, no te digo en un fin de semana en que no hay Liga y los jugadores están de descanso. Pero bueno, confiaremos en que alguien sepa hacerles llegar el mensaje, que es lo importante. Que lo lean o no es lo de menos, lo que importa es que estén sobre aviso. Resulta que el Valencia CF necesita ganar cuanto antes un partido de Liga y el próximo es en Mestalla ante el Betis. El sábado 15 de septiembre a las seis y media de la tarde. Pero claro, unos días después es el debut en la Liga de Campeones, concretamente el miércoles 19 ante la Juventus y en Mestalla. Y estamos todos como enloquecidos con ese partido sin prestar demasiada atención al del Betis como si todavía no hubiésemos entendido que lo que te da de comer es la Liga. Pues bien, ahora es cuando tengo algo importante que decir a los futbolistas que entrena Marcelino. Ojo con el Betis que llega a Mestalla muy convencido de lo que hace. He tenido la suerte de poder hablar largo y tendido con alguien que conoce bien al equipo de Setién y me ha contado cosas jugosas. Como que perdieron ante el Levante, -y que esto no sea interpretado como que tengo la intención de quitarle mérito a la victoria granota- porque llegaron crecidos y agrandados al inicio de la Liga. El Betis hizo una pretemporada muy buena y se dejaron llevar, y Levante fue listo, esperó y les dejó tener la pelota donde no hace daño tenerla y los mató con juego directo. Y esa es la mala noticia para el Valencia CF, que el Betis ya viene aprendido a Mestalla, tanto, que ganó el derbi ante el Sevilla, que eso para los béticos es mucho ganar. Y cuando mi interlocutor me contaba esto le dije, «bueno, pues a lo mejor ahora se vuelven a relajar..». Me miró seriamente y me dijo Carlos, al contrario, ahora están con ganas, crecidos y con la botella de la confianza llena. Y me contó una anécdota que es la que me lleva a escribir esto. El pasado miércoles el Betis jugó un partido amistoso ante el Mérida y cuando llegó la hora del encuentro, los titulares le dijeron a Quique Setién que querían jugar, que están con ganas y motivados. El entrenador no tuvo más remedio que decirles que no, que era un partido para los que hasta ese momento habían tenido menos oportunidades. No quiero ser agonías, pero ganar el encuentro ante el Betis es capital para este equipo, y estaría bien que nadie se confiara...

Más opiniones de Carlos Bosch.