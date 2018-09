Rodrigo, el mejor comercial del Valencia CF

Con Rodrigo Moreno me ha pasado algo que hacía mucho tiempo no me pasaba. El sábado pasado estaba en casa viendo el fútbol tranquilamente y al verlo galopar y desmarcarse con la selección, al ver cómo se atrevía con todo y la confianza con la que hace las cosas, me alegré por él. Mucho. Desde luego nadie puede decir que no se ha ganado a pulso todo lo bueno que le está pasando. Cuando marcó gol, me hizo sentir orgulloso de ser valencianista. Repito, hace mucho tiempo que no experimentaba esa sensación. Hoy en día es el mejor comercial que tiene el club, es un futbolista que desprende alegría y hambre de gloria. Un tipo sano que ha aprendido de lo malo para reciclarlo en positivo y que contrariamente a lo que suele pasar en esto del fútbol, es plenamente consciente de cuándo no ha estado bien, y desde ese punto de partida, ha aceptado las críticas. Lo dicho, un ejemplo para todos.



Politizar el Valencia CF

Ahora que ya no arrecia la polémica y porque lo que no quiero es polemizar si no lanzar una reflexión, digo esto: después de ver, sobre todo en redes sociales, las reacciones a que el Valencia dejara de leer las alineaciones en valenciano para hacerlas en castellano, tengo una pregunta que hacer. ¿Por qué reclamar que el Valencia lea las alineaciones en valenciano es considerado por algunos hacer política o politizar el Valencia y reclamarlas en castellano no es hacer política o politizar el Valencia CF? Las lenguas en sí mismo no hacen política, ni ponen fronteras, ni convocan elecciones, eso es cosa de los políticos. En nombre de las lenguas se hacen y dicen muchas barbaridades. Sirven para que los seres humanos se comuniquen entre ellos, que aunque parezca poco, es mucho. Lo demás, es política. Aunque no son pocos los que hablan en nombre del Valencia, del valenciano y del castellano, me gustaría decir que dejemos al Valencia CF fuera de la política, y más en el año de su centenario, por favor. Solo le faltaba eso.



Sobre Marc Ferris

El fútbol es muy bonito pero puede llegar a ser tremendamente ingrato, por ello quiero lanzar un mensaje de ánimo para el canterano Marc Ferris. Ayer se confirmaron los peores augurios, se ha roto los ligamentos de la rodilla, la misma lesión -y en la misma rodilla- que le tuvo en blanco toda la temporada pasada. Marc, no te rindas. Te veremos galopar en Mestalla.



Más opiniones de Carlos Bosch.