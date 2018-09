Tres partidos y ya han salido los matones

A hora resulta que la planificación del Valencia CF ha sido un desastre. ¡Llevamos tres jornadas y ya hay quien dice que el Valencia se ha equivocado! Lo peor es que lo dicen en plan sabiondo y serio, y dando a entender que los demás son unos histéricos, que los únicos que hacen reflexiones interesantes son ellos. Ojo, que tiene trampa. A poco que el Valencia CF empate el próximo partido, dirán que la planificación es un bodrio y que no hacía falta gastarse tanto dinero en Guedes, y que deberían haber invertido más en un lateral derecho o en la secretaría técnica. Conclusión, les pasa como cuando con Guedes, están esperando a que Piccini falle de la misma manera que hacían fuerza y le ponían velas a la Virgen de los Dolores para que el Valencia no fichara al portugués. Miren, lo que necesita el Valencia es que no se atosigue a Piccini.

Al futbolista se le ve con cierto susto en el cuerpo y conviene más ayudarle que señalarle. Sobre todo en Mestalla. Necesita hacer un buen partido y que el Valencia CF lo gane a poder ser con la portería a cero. Eso necesita Piccini, no que algunos se cobren facturas en su nombre porque ellos mismos no fueron capaces de informar de manera certera sobre el fichaje de Guedes a pesar de que se estuvo cociendo desde el pasado mes de octubre. Piccini no tiene la culpa. Y repito, solo llevamos tres partidos de Liga.



Análisis interesados

Pero que quede claro que con esto no estoy diciendo que todo en el Valencia CF se perfecto. Sería de necios hacerlo cuando el propio entrenador ha dicho que no le gusta su equipo cuando no tiene el balón y que cree que hay problemas defensivos generales del equipo porque no gana duelos individuales, por no recordar que Gayà dijo que la segunda parte de Cornellà fue indigna de un equipo como el Valencia CF. Hasta Cheryshev reconoció que él mismo tiene que trabajar más en defensa. De hecho, recordaré un idea que dije hace semanas, si los problemas del equipo los reducimos a Piccini, estamos reduciendo mucho. El Valencia tiene buen equipo y me reafirmo, pero para ello tiene que tener a Guedes, tiene que tener a Coquellin cuando no está Kondogbia, tiene que tener a los centrales en forma para que un recién llegado como Diakhaby no se convierta en protagonista de la noche al día, tiene que tener a Batshuayi en forma y a Gameiro y Rodrigo compenetrados, y sobre todo tiene que tener a Parejo, que todavía no ha dado señales de vida. Reducirlo todo a Piccini es un análisis muy interesado.



Padre, lo de Hacienda

Lo de los jugadores del Real Meseta y sus problemas con Hacienda ya pasa de castaño a oscuro. Recuerdo cuando salió el tema de Messi, que en el nacionalmadridismo se les llenaba la boca hablando de que Hacienda somos todos. Ahora callan. Ojo, que los del nacionalbarcelonismo supremacista decían que era una campaña contra el FC Valors. Ahora también callan. Por cierto, gracias al nacionalmadridismo porque nos ha permitido descubrir que Saúl es un gran futbolista? Manda narices.