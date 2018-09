Sergio Ramos no es el filtrador

La Exclusiva del día en El Chiriguito de Pedrerol fue que desde dentro del vestuario del Real Meseta ven un agravio comparativo que el Girona-Barça se dispute en Miami porque el equipo de Valverde no jugará como visitante, es decir, si se juega en Montilivi habrá mucha presión y si se juega en Miami no habrá presión, al contrario, el Barça parecerá el equipo local porque es lógico pensar que vaya más gente de Miami a ver y animar a al Barça de Messi, Coutinho y Luis Suárez que al Girona de Portu, dicho con todo el respeto porque yo además soy muy de Portu. Y el periodista de El Chiringuito de Pedrerol se recreaba en que «desde dentro del vestuario madridista» lo ven como un agravio comparativo y casi como una adulteración de la competición ya que el Real Madrid, cuando juegue ante el Girona en Montilivi, tendrá un ambiente hostil...Para dar más datos, esto se dijo en el programa de Pedrerol el miércoles día 12 de septiembre de madrugada, es decir, ya día 13: «En el vestuario del Real Madrid se considera que hay un agravio comparativo importantísimo, desde dentro se considera que se puede alterar la competición con este partido, y me explico. Los argumentos que se dan son que el Real Madrid tiene que ir a jugar a Girona, un sitio en el que la temporada pasada se dejó puntos. El Real Madrid tiene que ir a jugar a Girona donde puede perder puntos, donde es un campo complicado para equipos como el Real Madrid, pero es un campo que el Barcelona no tiene que visitar si va a jugar el partido en Estados Unidos». Pues bien, domingo 26 de agosto, segunda jornada de Liga. Partido en Montilivi. Girona 1 - Real Madrid 4. Se jugó a las diez y cuarto de la noche y lo pitó Martínez Munuera. Repito, la exclusiva de El Chiringuito es que desde dentro del vestuario del Real Madrid están enfadados por el agravio comparativo cuando ellos tengan que ir a Girona, y ya han ido... Una de dos, o lo ha filtrado Sergio Ramos, o estamos ante una manipulación clara y evidente, pero en este caso se les ha ido de las manos. No han medido. Yo apostaría por lo segundo. Los jugadores del Real Madrid saben perfectamente que ya han jugado en Girona. Que la competición puede alterarse porque el Barça se libra de un ambiente hostil que sí tendrán otros equipos, es evidente, pero parece claro que el periodista en cuestión se lo ha inventado, porque eso no se lo pueden haber dicho, tal cual, en el vestuario del Real Madrid. Si acaso, solo lo de la 'alteración de la competición', lo otro es pura fábula. Lo de siempre.



