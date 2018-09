El concepto es ´espíritu de sacrificio´

El máximo responsable de lo que le está pasando ahora al Valencia CF es Marcelino porque es el entrenador, pero si no ganas ni un partido de cuatro en Liga y la Juventus te da un repaso, habrá que reclamar también a los futbolistas que den un paso adelante, porque es evidente que no muerden. Lo que ha hecho el Valencia CF en estos cinco partidos oficiales desde que empezó la temporada tiene muchas lecturas y después de pensar un buen rato he llegado a dos conclusiones: Una que los principales jugadores del equipo, los que fueron los mejores la temporada pasada, no están.

Parejo está pero como si no estuviera, Kondogbia no está por lesión y ya veremos cuando regresa al equipo, a Guedes le falta tiempo para coger el momento de forma idóneo y Rodrigo ha rendido mejor en la selección que con el Valencia, y esto seguramente tenga dos explicaciones, una en él mismo y otra en que apenas le llegan balones en condiciones. Para que este equipo sea competitivo es imprescindible que estos cuatro futbolistas estén en su mejor momento. Si es así, puedes perder ante la Juventus pero al menos le plantas cara. Además, hay problemas en defensa por la lesión de Garay y la extraña desaparición de Murillo, hay muchas dudas en el lateral derecho con Piccini y Vezo, y el recambio de Kondogbia, Coquelin, también está lesionado. La otra conclusión tiene que ver con recuperar valores perdidos.

Al problema podemos llamarlo falta de intensidad, de atención o de tensión, pero hoy prefiero decir que es necesario que los futbolistas recuperen el espíritu de sacrificio de la temporada pasada. A eso se refieren el entrenador y Rodrigo cuando dicen en rueda de prensa que los rivales «salen muy fácil de nuestra presión». No creo que haya un problema de sistema de juego, pero sí veo a Marcelino con cierta hipoteca sobre sus hombros por la necesidad de mantener la gestión de la plantilla. Por eso cuando dice de Parejo, -que es su capitán y su interlocutor con la plantilla-, que es insustituible cuando está en su nivel, termina convirtiendo en un debate de estado algo que él mismo debería transmitir como una situación natural desde el punto de vista futbolístico. Y claro, la pregunta es ¿hasta cuándo puede esperar el Valencia a que Parejo recupere su nivel? ¿Cuántos partidos más sin ganar puede pasar el equipo? ¿Y los jugadores? ¿Y el proyecto? ¿Y la afición? PD: En estos cinco partidos también he llegado a una conclusión, si alguien hay imprescindible en este equipo, es Kondogbia.