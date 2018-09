El VAR y las tomaduras de pelo

El Valencia CF tenía que haber ganado en Villarreal CF por varios motivos, uno porque el rival no está nada fino, al equipo de Calleja le falta alegría, vigor y sobre todo producción futbolística, y tenía que haber ganado porque todavía no lo ha hecho y ha de arrancar cuanto antes para no verse obligado a tener que estar remontando toda la temporda por el cuarto puesto. Y eso es precisamente lo malo del empate, que necesitaba ganar, porque el empate, en sí mismo tal y como está el equipo y cómo sucedió el partido, no es necesariamente malo. Lo diré de otra manera, si uno quiere se pueden sacar conclusiones positivas. Las negativas no las diré porque ya habrá muchos recordándolas y poque son tan evidentes que no hace falta enumerarlas. Al margen del partido ante la Juventus que llegó en un mal momento, el Valencia CF de Marcelino ha mejorado en varias cosas en los dos últimos partidos de Liga. Al menos yo veo cierto paso adelante por más que no se ha dado con excesiva firmeza. Tras las primeras jornadas de Liga una de las grandes críticas al equipo eran que había encajado cinco goles en tres partidos, y que con esa dinámica es imposible estar arriba, al menos para un equipo como el Valencia, que tiene que llevarse los tres puntos en el 95% de los partidos que marque dos goles fuera de casa, recordemos el empate a dos ante el Levante. Pues bien, el Valencia lleva dos partidos sin encajar gol. Sé perfectamente que en ataque la cosa sigue siendo bastante pobre, pero tengo muy claro que los equipos se construyen y se reconstruyen de atrás hacia adelante. Ante el Betis Marcelino juntó las líneas para salir a la contra y ante el Villarreal también. Lo de presionar arriba es para equipos sanos, equipos sin dudas, que están logrando resultados y tienen a sus mejores futbolistas en forma. Y eso no es el Valencia CF ahora mismo. Me gusta que la receta de Marcelino haya sido esa porque creo sinceramente que es la mejor. Sé perfecamente que la mejoría no es como para tirar cohetes y sabe a poquito pero siempre que se mejora se está más de cerca solucionar el problema y de la victoria. En cuanto a nombres propios, lo de Parejo clama al cielo y necesita un descanso pero ya, que por otra parte lo va a tener por la expulsión, que también clama al cielo que lo expulsen por esa jugada y minutos después no expulsen a Mario Gaspar. ¿Cómo es posible que que sucedan esas cosas teniendo la posibilidad de ver la jugada repetida? Seré claro, me parece una tomadura de pelo.



Más opiniones de Carlos Bosch.