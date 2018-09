¿El señor Iturralde impartía justicia?

Para el Marca, ese periódico conocido como el BORM por ser el Boletín Oficial del Real Meseta, Marcelino es el rey de las tarjetas rojas porque ya lo han expulsado nueve veces pero luego lees la noticia aunque sea de manera tangencial y no ponen que es el entrenador de primera división con más partidos en el banquillo, ni hay un porcentaje de expulsiones por partido disputado en primera división, ni por supuesto, se hace valoración sobre si alguna expulsión es injusta comparada con otras protestas? Es el rey de las tarjetas rojas porque lo dice el Marca y punto. Así va esto. Y luego tenemos a Iturralde González, que escribe en el Diario As y colabora con Cuatro y la Cadena Ser. Un tipo que se atreve a darle unos consejos a Marcelino que huelen a amenaza, y ojo, que huelen a amenaza es una sensación mía, que quede claro. Él no lo dice pero a mí me lo parece. Le dice a Marcelino que protesta a los árbitros y que le expulsan mucho, y que se lo haga mirar. Claro, es el único entrenador que protesta. Simeone no protesta. Y los jugadores no protestan. Sergio Ramos jamás le ha dicho nada a un árbitro. Ni Piqué ni Luis Suárez. Les diré una cosa, ¿saben por qué las palabras de Iturralde me suenan a amenaza? Porque él debería saber perfectamente que con ellas está mediatizando a los actuales árbitros de primera, está ayudando a que la próxima vez que protesten el colegiado de turno piense «Iturralde tiene razón, ya está aquí el pesado de Marcelino» y lo expulsen de nuevo. Contribuye con sus palabras a colgarle una mochila de manera injusta. Y eso, viniendo de alguien que se ha ganado la vida impartiendo justicia, es muy feo. Iturralde, míratelo que te está devorando el personaje. Se ve que te pagan bien, de otra manera no se entiende que te prestes a ello. Desde hoy estaré especialmente atento, a ver si eres tan valiente con todos como lo eres con el entrenador del Valencia CF.



Una de bufandas

Pero ya que estamos, vamos con una mención especial a Radio Meseta, emisora en la que ayer se faltaron con Pascual Calabuig, periodista de Superdeporte. Pero no lo hicieron como yo, que voy de cara, les digo el nombre, Radio Marca, y hasta el apodo, Radio Meseta, y encima pongo mi cara en el artículo. De eso nada, ellos son un poco cobardicas y rajan de un compañero porque ha hecho una pregunta pero el técnico de sonido comete el desliz de no apretar el botón que fuera y se les escucha todo. Y encima le acusan de hacer preguntas con la bufanda puesta. Los de Radio Meseta acusando a otros periodistas de hacer periodismo de bufanda... ¡en una emisora de radio en la que habla Roberto Gómez dan lecciones de periodismo! No había escuchado una bobada mayor en mi vida. Por cierto, ya que estamos, en Radio Meseta se pasan toda la mañana debatiendo con el VAR y de repente uno dice que sí que vale porque en la jornada quinta se han igualado las cosas, que ahí están el Real Meseta y el FC Valors empatados a puntos, que la temporada pasada, sin VAR, el Madrid ya estaba cuatro puntos por debajo. Total, que la temporada pasada el Real Meseta no ganó la Liga por culpa de los árbitros, porque como no había VAR se corregían los errores contra el conjunto blanco. ¡Toma ya! Y para seguir defendiendo el VAR uno añade que funciona muy bien porque en la jornada de Liga del fin de semana anterior hubo dos agresiones y las dos las vio el VAR, la de Lenglet a Pere Pons, y la de Abdoulaye Ba sobre Calleri en el Rayo Vallecano-Alavés. Y todos calladitos y nadie dice que el VAR se traga la patada de Mario Gaspar a Coquelin. Ahí tienen lo pendientes que están en Radio Meseta del Valencia CF. ¡Viva la bufanda!



Más opiniones de Carlos Bosch.