Piccini está en una guerra que no es suya

No quería pero me temo que no hay más remedio. Lo haré a fuerza de parecer el justificador de turno, pero sobre todo porque me parece justo. Voy al asunto; creo que en el entorno del Valencia CF se está siendo muy injusto con Piccini. Y no hablo de aficionados. Hay quien está cargando duramente contra el italiano por intereses personales, se está cargando contra Piccini con mala intención, para hacer daño no a Piccini, para hacer daño al Valencia CF y concretamente a Pablo Longoria. Así de claro lo digo. ¿Quiénes son? A ver, que ya somos todos mayorcitos y no hace falta nombrarlos ¡Pues los de siempre! ¿Estoy defendiendo con esto al Piccini futbolista? Pues no, solo digo que cada uno tenga la libertad de juzgar al jugador, pero conviene que la gente sepa que algunas críticas no están basadas en lo futbolístico, y eso es lo que yo defiendo, porque desde esa mala intención se dice que cada gol que encaja el Valencia es culpa del lateral italiano y apenas se pone el acento en que aunque poco a poco, va mejorando. No se pone el acento en que el chico se entrega y pone todo de su parte para ser mejor futbolista cada día.

¿Es ahora Piccini el mejor lateral derecho que ha tenido el Valencia CF? Claro que no, pero se destaca que Garay le da una bronca y se pasa por alto si Arias le daba broncas a Quique o si Otamendi se las daba a Barragán. ¿A que lo de la bronca ya parece diferente? Nadie ha dicho que, por ejemplo, Piccini jugó ante el Celta de Vigo con 38 de fiebre y 'empastillado' hasta las cejas, se dice que el gol de Aspas es culpa suya porque el centro llegó de su banda. ¡Y olé! Ojo, que lo de jugar con 38 de fiebre no lo ha inventado Piccini, eso lo han hecho muchos futbolistas antes, lo que pasa que no se dice. Los problemas defensivos que ha tenido el Valencia son colectivos, por más que es evidente que algunos futbolistas defienden mejor que otros, pero el ataque selectivo contra Cristiano, deja a los de siempre con el culito al aire.

PD: Si vamos a juzgar el proyecto de cantera del Valencia por la derrota encajada el otro día ante el Manchester mal haremos. Para criticar un proyecto de cantera conviene esperar años, sin ir más lejos, con Ferran, Soler o Lato se han recogido los frutos de lo que se sembró con Rufete y Salvo. El Valencia juvenil fue a jugar a Manchester con cinco bajas respecto al equipo que jugó ante la Juventus, y algunas de esas bajas eran tan importantes como Kangin, José Pascual, Guillem Molina o el portero Emilio. Si le quitamos al Barça a Umtiti, Ter Stegen, Messi y Busquets, ¿lo notaría?

