Por Pau y por Guillem

Ingatius Farray me parece un genio como cómico pero prefiero no recomendarlo porque dar la cara por él supone tener muchas opciones de que te la pinten; Nacho es imprevisible. Una vez le dio por hacer chistes con el concepto de casualidad por una movida que tuvo Tom Morello -de Rage Against de Machine- en redes sociales, y se tiró semanas con lo de «la casualidad». Y por la casualidad, ayer en Tortosa, Tarragona, se celebraron por todo lo alto los quince años de la Peña Valencianista Robert Fernández Terres de L'Ebre.

Es casualidad que justo un día antes que el FC Barcelona visite Mestalla, allí, en Cataluña, en territorio culé, un puñado de valencianistas le diga al mundo que están más sanos que nunca y con las mismas ganas que el primer día de seguir fomentando valencianismo y presumiendo de su cariño al Valencia CF. No son los únicos porque también hay una peña en la Ciudad Condal, Peña Lo Rat Penat, y de ellos también me acuerdo hoy, pero me detengo en la historia de Guillem y Pau, dos niños de Oliva que viven en Tortosa porque sus padres, Guillermo y Ana, encontraron allí trabajo de profesores. Y en este fútbol global donde solo importan Messi y Cristiano, y el goleador de turno del Real Meseta, Pau y Guillem en particular, y los valencianistas en tierra hostil en general, nos dan una lección a aquellos que podemos disfrutar de Mestalla cada semana y que como yo, vivimos rodeados de valencianistas, pero al mismo tiempo no hacemos otra que criticar el himno del centenario, la bandera o lo próximo que salga. Guillem y Pau defienden con tanto ahínco al Valencia CF en el colegio, que hasta han logrado captar a los indecisos para la causa. Pero para ello, y para que ellos sigan en su lucha permanente y cotidiana, son importantes victorias como la de mañana. Hoy es una de esas veces en que me tomo la molestia de apelar a los jugadores del Valencia CF a pesar de que tengo claro que únicamente se enteran de lo que escribo de ellos cuando les doy un palo, pero aún así, me gusta pensar que lo leen y que hasta les llega. Por favor, ganad por Pau, por Guillem, y por el resto.

