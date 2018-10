El árbitro le perdona la roja a Coutinho

Cuando mejor estaba el partido para el Valencia por méritos propios ya que se adelantó en el marcador bien pronto, pasó lo mejor que le podía pasar al FC Valors, que se lesionara Guedes. Cheryshev es buen jugador pero no es Guedes. Ya no es que no contragolpea como él, es que tampoco intimida al rival. Con el marcador en contra y sin Guedes, el Barça no tenía otra que hacerse con el balón, que eso se le da francamente bien, y meter al Valencia en su área. Que Guedes se lesione en el minuto diez de partido, es mala suerte. Con el portugués, lo mismo estamos hablando de otro resultado. Lo que ya no es mala suerte es que el árbitro no expulsara a Coutinho por un manotazo evidente y sobre todo muy intencionado a Parejo. Y sí, ya sé que le da un manotazo porque Parejo lo está agarrando y no le deja avanzar, pero es que precisamente fruto de la frustración que le produce el agarrón de Parejo viene la agresión. Y la ley es clara, lo de Parejo es amarilla y la agresión es roja. Y no se justifica bajo ningún concepto por el hecho de que Coutinho quería jugar y Parejo no le dejaba. Si a mi me roban en no puedo agredir al ladrón, no puedo secuestrarlo, no puedo, en definitiva, tomarme la ley por mi cuenta. Quien ha de castigar al ladrón no soy yo, es un juez. Pues bien, el juez González González no tuvo narices de expulsar a Coutinho, que harto de que el 'ladrón' lo agarrara, le dio un manotazo claro y decidió convertirse en juez y aplicar la ley como la dio la gana. Por cierto, el colegiado, el tal González González, es el que estaba en el VAR en el estadio de la Cerámica, el que dijo que la entrada de Parejo era roja y la de Mario Gaspar a Coquelin era amarilla... Por lo demás, destaco dos cosas que dijo Marcelino. La primera que el equipo es más competitivo que la temporada pasada... De entrada parece una bobada pero lo cierto es que analizas los partidos ante United y Barça y recuerdas qué hizo este equipo el pasado mes de enero cuando tuvo que compaginar Copa y Liga ante Barça, Real Madrid y Atlético, y no le falta razón al técnico. Ha competido mucho mejor. Y la segunda: «La mejora defensiva se debe a la implicación de todos los jugadores cuando no tenemos el balón.». Tengo muy claro que esta es la clave de todo. Algunos futbolistas empezaron la temporada pensando que «somos de Champions y ganamos con la gorra». Ese, y no otro, es el problema actual del Valencia CF, los puntos perdidos en las primeras jornadas por falta de intensidad. Es ese el problema ahora.



Más opiniones de Carlos Bosch.