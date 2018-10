¿Y usted, qué piensa del Centenario?

No me gusta la bandera que ha hecho el Valencia CF para el Centenario, no tiene el escudo. Pues yo sí la voy a poner en mi balcón, aunque no tenga escudo, me gusta, y es la de mi equipo. ¿Pero a quién se le ha ocurrido hacer esta canción como himno del centenario? En eso sí te voy a dar la razón, a mí tampoco me gusta, y todavía me gusta menos que no se haya hecho una versión en valenciano. Es que la tendrían que haber presentado en valenciano... Tampoco es eso, es mejor en castellano para que la entiendan todos. ¿Pero tú entiendes la del Liverpool o el 'We are the Champions'? La tenían que haber hecho en valenciano y en castellano. Oye, por qué no dejáis lo del valenciano y el castellano, parecéis Puigdemont y compañía... Lo que hay que saber es de quién ha sido la idea de que la camiseta con la publicidad en dorado sea limitada. ¿No sería mejor que la pudiéramos comprar todos los que la quisiéramos y en cualquier tienda? Si te digo la verdad, me da lo mismo el color de las letras de la publicidad, lo que no entiendo es porqué el pantalón es blanco... ¡somos blanquinegres! A ver si te enteras de una vez, que a lo largo de su historia el Valencia CF ha jugado muchos años todo de blanco. ¡Muy bien! Yo jugaría todo de blanco, las medias también, me gusta así. Así parecemos el Real Madrid, ¡no me fastidies! Pues mira, ya que habláis de historia, lo que debería hacer el club es cambiar el nombre, porque originalmente era Valencia FC pero durante la dictadura se obligó a que los nombres se castellanizaran y con la llegada de la democracia quien quiso pudo volver al nombre inicial, es decir, Valencia Football Club... Si hombre, pero si ya lleva muchos años con Valencia CF, ¿para qué cambiarlo? Dejaos de chorradas que lo que tiene que hacer el Valencia CF es ganar partidos, y Marcelino quitar a Parejo, o cambiar el sistema, o recuperar a Zaza, o...¿Pero cuántos goles ha marcado Zaza en el Torino? Habláis de Zaza como si fuera David Villa, el más grande que ha habido. Eso lo dirás con permiso de Mario Kempes... ¿Kempes? ¿Te refieres al embajador del club que raja del club? Pero mira que eres pringao, a Kempes no le hace falta que el club le nombre embajador para representar al Valencia por el mundo, donde va Kempes va un pedazo de nuestra historia. PD: Llevaba mucho tiempo tratando de escribir algo así. No pretendo justificar nada, simplemente poner el acento en que es imposible contentar a todos con los actos del centenario. Yo he elegido celebrarlo a mi manera.



