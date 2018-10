¿Pueden Sevilla y Valencia CF ganar la Liga?

He leído que el Ajax, el PSV y el Feyenoord de la liga holandesa quieren repartir el 10% del dinero que ingresan por jugar en competición europea entre el resto de equipos de la primera división de aquel país. Ojo, no es un canto a la solidaridad, es más bien una estrategia que tiene el objetivo de hacer más competitiva su liga. Holanda ya no es lo que fue. El fútbol belga le ha adelantado y los equipos ricos de Europa siguen más el fútbol de Bélgica o Suiza. Si los equipos menores de Holanda ganan más dinero, podrán competir por el título y el campeonato será más competitivo, si es más competitivo es más atractivo y es factible que lleguen más ingresos televisivos. Al mismo tiempo, los grandes de Holanda cuando jueguen competición europea estarán más preparados para competir y en consecuencia recaudarán más dinero porque llegarán más lejos.

El fútbol holandés se ha metido en una espiral peligrosa y solo puede salir de ella con una inversión a medio y largo plazo. Digo esto porque en la Liga española, que copa los títulos en Europa por mucho dinero que tengan los ingleses, es impensable cualquier estrategia común. Mientras el Real Meseta gane la Champions podemos olvidarnos de que alguien haga una reflexión similar. ¡Sé que comparar la liga española con la holandesa es una bobada, pero no me parece una bobada copiar la esencia de lo que quieren hacer los holandeses. Aquí votamos un reparto televisivo enfocado a que Real Madrid y Barcelona ganen mucho más dinero que el resto para que puedan tener a los mejores futbolistas y sean equipos atractivos y así lograr que las televisiones extranjeras paguen por verlos jugar.

Da lo mismo si la competición es atractiva con tal de que el clásico del siglo de cada temporada lo vean no sé cuantos millones de espectadores en China. El fútbol español copa los títulos europeos pero ganan los de siempre, no porque la competición sea más bonita. El crecimiento del Sevilla y el regreso del Atlético a la primera línea han ayudado y mucho pero me pregunto hasta qué punto las ramas nos impiden ver el bosque, porque la esencia del modelo del fútbol español es favorecer a los grandes. Ojalá el Valencia hubiera ganado en los últimos años la mitad de los títulos de Europa League que ha ganado el Sevilla, pero lo que yo quiero decir es que el modelo español provoca que sea imposible que el Sevilla y el Valencia compitan por la Liga.

PD: Reducir el debate a la LFP me parece simple, el análisis ha de ser global.