Hay veces que me da pena por el Valencia CF

Supongo que es día para que alguien como yo, que presume de ser periodista y valencianista, escriba del partido que tiene que jugar este sábado el Valencia CF contra el Leganés porque es de vital importancia, pero sucede que he estado observando algunas cosas que han pasado esta semana, y otras que he escuchado, visto y leído, y me duele el alma tío... Admito que a menudo me cuesta separar el valencianista que hay en mí del periodista que se ve obligado a ejercer cada día después de que en COU le dijera al profesor de historia que me gustaba mucho la Historia y él me dijo «no tiene salida Carlos, estudia otra cosa» y claro, como andaba todo el día liado con el Valencia CF y la guitarra eléctrica, y como me daba pereza estudiar más solfeo, me dije, «pues periodista deportivo oye». Pero hoy no, hoy 'arrejunto' letras como un valencianista más de la calle o de mi pueblo que, eso sí, tiene la suerte de poder escribir lo que siente y que encima le paguen por ello. Me duele y hasta me ha dado pena lo que ha pasado esta semana. Los he visto lanzarse como hienas al poco que han olido la sangre o han visto a los buitres carroñeros dar vueltas y vueltas en el cielo, señal inequívoca de que hay una presa moribunda. En el asunto de las entradas ha habido barra libre contra el Valencia CF que acertadamente se ha defendido y además muy bien en la forma y en el fondo. Barra libre para periodistas en busca de audiencia en Alicante, y barra libre para políticos desinformados, incautos y ansiosos de quedar bien. Han chapoteado en el barro de la demagogia y la desinformación de manera consciente, disfrutaban tanto en el lodo y el insulto que han preferido parecer simples por un momento antes que pararse a analizar las bobadas a las que han dado pábulo.

Y luego Pedro, Paco y Manolo, que se han pasado a la institución por el forro, que les da lo mismo si como expresidentes siguen representando al Valencia CF aunque los dirigentes de hoy les quiten una entrada de Palco VIP ¡Como si les prohíben entrar en Mestalla! ¿Qué más da? Prefieren tener razón antes que proteger al club, es más, se empeñan en tener razón aunque sea a costa de dañar al club. ¿Tan importante es tener razón? ¿Tan poco les importa el club si ellos no están dentro? Qué poco han aprendido de Jaume Ortí, que si algo hizo, fue defender siempre al Valencia. Lo peor es que no se dan cuenta de que a un kilómetro se huele que han perdido el respeto por el valencianista de la calle. Y todavía se preguntan porqué los echaron a gorrazos de Mestalla?

