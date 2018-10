Una victoria y un pellizco

Todavía andaba yo algo escocido por el linchamiento al que han sometido al Valencia CF esta semana cuando por la mañana la portada del periódico La Opinión de Murcia me recordó que era el día de la lucha contra el cáncer de mama. Me quedé pasmado. En ella aparecía una mujer, Tania Herrero, con dos hijos en brazos -uno de ellos un bebé- y un simple pero poderoso titular: «Y la vida sigue». Junto a ellos, en un recuadro, la portada de ese periódico de hace justamente un año. En él aparecía Tania de nuevo, esta vez desnuda y embarazada, con el titular «Hay vida». Era un desnudo humano y valiente que decía que Tania, con cáncer de mama, luchaba contra la enfermedad al mismo tiempo que luchaba por su hijo. Al poco, apareció Marcelino en sala de prensa para hablar del partido de hoy y tras él, en el fondo donde aparece el escudo del Valencia y toda la pesca de patrocinadores del club, todo es rosa, del color que simboliza la lucha contra el cáncer de mama. Eso me pellizcó y me obligó a dejar la asfixiante rutina de una mañana de viernes con el Foro de Campeonas de SUPER, el sorteo de Copa del Rey, la rueda de prensa de Marcelino y las bobadas de cada día de Florentino y Pedrerol, para saborear la vida aunque fuera por un instante. Me gustó esa portada y me gustó ese detalle del Valencia CF. No seré tan necio de mezclarlo con aquellos que lo han insultado estos días, simplemente quería hacerles partícipe de esta pequeña historia personal. Vaya por lo tanto mi aplauso cariñoso para el Valencia porque estos detalles dicen mucho y bien de él como club. Dicho esto, tengo claro que lo que tiene que hacer es ganar al Leganés porque ya no valen más tropiezos en Liga, lo que pasa es que no he querido hacer hincapié en el partido porque ya sé el resultado, pero no lo voy a decir porque en las redes sociales me han puesto una inmerecida fama de gafe que no sé cómo quitármela de encima.

La copa y la capital

Sorteo de Copa, en La 1 de Televisión Española ponen las reacciones de los equipos de Segunda B y Tercera a los que les han tocado equipos de Primera. La del Melilla que le ha tocado el Real Meseta, la de la Cultural Leonesa que le ha tocado el FC Valors, la del Sant Andreu tras su emparejamiento con el Atlético de Madrid, y la del Villanovense por enfrentarse al Sevilla. Del Ebro, rival del Valencia CF, no dice nada de nada la televisión de todos los españoles. Nacionalmadridismo que pagamos todos. Después, en Tele Cinco añaden que al Ebro le ha tocado la pedrea. Es que me pongo malo... Me reafirmo en lo del otro día, en la capital el Valencia CF solo es noticia si es el hombre que muerde al perro. Si no hay morbo y porquería no interesa...

