¿Qué puedo hacer por este equipo?

Decía el otro día que sin con una victoria en doce partidos, el entrenador del Valencia CF no se llamara Marcelino García Toral y no hubiera hecho el trabajo que hizo la temporada pasada, o estaría en la calle o en la calle y en el club retumbarían el debate de su continuidad. Y añadía que me alegro por ello. Hoy digo, que posiblemente contribuya a ello, además del pasado del técnico que tampoco es cuestión de olvidar de un día para otro, que el club tampoco es el caos que fue, por ejemplo, cuando estaba Layhoon. Quiero decir, que se valora poco la estabilidad que le dan Alemany y Murthy a una situación tan preocupante como la que tiene el Valencia. Esto, otras temporadas, habría sido algo parecido a un campo de minas, cada poco aparecería un problema. Pero en este punto conviene recordar algo que dijo el director de este periódico hace unos días: no confundamos la estabilidad en el club con "aquí no pasa nada" porque lo que está pasando, aunque tiene remedio, es grave y puede serlo más si no se ataja ante el Athletic.

Me gusta pensar y además me consta que así es, que Marcelino se siente preparado para sacar al equipo adelante, que Mateu está también manos a la obra y que los futbolistas, fundamentalmente los importantes, se han concienciado de que cuando el colegiado le da al silbato, ellos son los únicos que pueden ganar los partidos. Por ello, y aunque eso no me lo creo ni yo, escribo esto pensando en los jugadores del Valencia CF que hoy, camino de Bilbao, tal vez se entretengan leyendo el periódico. Futbolistas del Valencia CF, esto tiene arreglo si sois capaces de tener una cosa clara: no es momento para que os preguntéis qué puede hacer Marcelino o el Valencia por vosotros, la pregunta que os tenéis que hacer es ¿qué puedo hacer yo por este equipo? A partir de ahí, llegarán las victorias.

PD: Cada uno puede decir lo que quiera y yo digo que estoy harto del debate del sistema y con eso de que los rivales le han cogido la matrícula a la manera de jugar de Marcelino. En la jornada dos de la temporada pasada todos los rivales ya sabían cómo juega Marcelino, y hoy en día todos los entrenadores saben cómo juegan todos los equipos, pero una cosa es decir cómo se puede neutralizar a un equipo y otra neutralizar a ese equipo. Si el problema es que sus jugadores no están en forma, hablo de Parejo, Rodrigo, Kondogbia y Guedes, ¿qué les hace pensar que con otro sistema recuperarán la forma? Marcelino no es muy sofisticado en lo táctico, pero el problema no está ahí. En mi opinión...

