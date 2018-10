Sobre el discurso de Marcelino

Pues les voy a decir una cosa, la decisión de Marcelino de no llevar a Guedes me tranquiliza, a pesar de que sé perfectamente que para San Mamés era un futbolista vital y que posiblemente el Valencia tenga que hacer ante el Athletic lo que le hizo el Leganés en Mestalla, esperar atrás y buscar la contra porque el equipo de Berizzo saldrá a por el partido. He visto muy nervioso a Marcelino en la banda en los últimos partidos y a tal efecto no hay más que recordar cómo celebró el gol de Batshuayi en Suiza, pero que prefiera no arriesgar con Guedes aunque sea para media hora, que opte por esperarlo a que esté en perfectas condiciones, me dice que el entrenador está tomando decisiones con cabeza y no pensando en el plazo inmediato, y que en los momentos complicados no funciona con arrebatos como Prandelli el día del 'fuori' o como Nuno que cuando se jugaba la vida en un partido de Champions hizo debutar a Rafa Mir. Eso sí, no niego que resaltar que se tomen decisiones con la cabeza tal vez sea un consuelo de tontos. Por lo demás, es muy difícil que el entrenador de un equipo que no gana partidos convenza al aficionado en una rueda de prensa, ¿qué puede decir, que vamos a ganar? No es creíble y el técnico ya no está para pedir al entorno y a la afición actos de fe como en anteriores ruedas de prensa porque ya no cuelan. Esta vez el entrenador habló para sus futbolistas, los mensajes de Marcelino estaban meditados, les dio cariño, pronunció la palabra disfrutar y recalcó de forma intencionadamente vehemente que están sufriendo porque no ganan. Me reafirmo en mi teoría de esta semana, el vestuario no está ordenado por diferentes factores y el técnico sabe tiene que volver a ordenarlo. Espero que palabras como estas, que pronunció Marcelino, sean el primer paso: «Tenemos jugadores muy importantes y tenemos que recuperar su máximo nivel, estos jugadores se han ganado un crédito, se lo han ganado». Esto es como lo del otro día, el técnico está en la frontera entre imponer y convencer. Marcelino dirá lo que quiera, pero este equipo está en crisis, no sé por qué le tienen tanto miedo a la palabreja en cuestión. Lo diré de otra manera, si el Valencia CF pierde en San Mamés, que no va a perder, ¿estará en crisis o no? La crisis no viene por un resultado de la misma manera que no termina con una victoria. Ganar este partido es vital. PD: Que el Valencia Femenino juegue en Bilbao y no viaje con el primer equipo y tenga que ir en autobús suena muy feo. Hay argumentos para todos los gustos, a favor y en contra, pero algunos critican al Valencia por este asunto y después no le dan ni bola al Valencia femenino? ¿Es coherente? Demasiada demagogia hay.



