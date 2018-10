Marcelino, toma nota que te ahogas

El fútbol es imprevisible y te puede pasar que remontes un partido en el que jamás debías ir por detrás y te sirva para superar una crisis que el entrenador se niega a ver. Ahora, para que el partido sirva para superar la 'no crisis' Marcelino tiene que tomar nota de él. Lo más evidente es que el sábado ante el Girona tiene que jugar de titular Santi Mina. Si no lo hace, el entrenador se habrá ganado a pulso una buena bronca de Mestalla, y no lo hago tan simple. Marcelino se ha hartado de decir que gran parte del problema con el gol venía del mal momento de los delanteros y ayer Mina hizo dos. Si tiene a uno que hace goles y lo sienta para poner a los que no los hacen, ya me dirás. Pero además, el gallego tiene energía, tanta, que es lo más parecido a un futbolista con carácter que tiene este equipo desde que se fue Zaza. Carácter para superar adversidades y trabajo, eso te da Mina. Y goles. No creo que haya mejor receta para levantar el vuelo. Pero digo más, Mina titular y Kangin en el banquillo. El chaval ha demostrado que no le puede la presión el día que lo pruebas, y sobre todo, es una alternativa al juego espeso del equipo en estático. El coreano debe ir convocado por si hace falta alguien que haga algo diferente. Si llega el partido del sábado y el revulsivo es Gameiro, apaga y vámonos. El francés es ahora mismo un jugador insustancial, sin chispa, sin tensión. Y luego está Batshuayi, capaz de lo mejor y de lo peor, y si te toca la versión buena igual te soluciona algo...Mina y Kangin son sangre nueva y alegría para un equipo triste. Ellos dos son el camino.



El enfado con Marcelino

El debate de cambiar de entrenador no está en la calle, esto es evidente, pero que el personal –o gran parte de él– le ha cogido la matrícula a Marcelino se palpa y creo saber por qué. Sé que el Ebro es un equipo de Segunda B, pero veo jugar a Soler por dentro y me reafirmo en que, teniendo cosas que mejorar porque le falta la pausa que se adquiere jugando, está capacitado para jugar ahí. El error de Marcelino que enoja al aficionado es que se niega a darle naturalidad a que un futbolista vaya al banquillo porque no está bien, y que otro compañero tenga la oportunidad de ganarse el puesto. ¿Dónde está el problema en buscar una solución cuando el equipo peca precisamente de poca producción futbolística y no gana? No cargo contra Parejo, si el mundo se divide entre 'parejistas' y 'antiparejistas' me apunto a lo primero, pero si no está bien, al banquillo. Y lo mismo pasa con el cambio de Zaza por Gameiro, que la gente no se lo explica.



