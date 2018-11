A Mateu se le entiende hasta el subtexto

Si el Valencia CF no gana partidos, como aficionado, me gusta un discurso que, siendo muy exagerado, se acerque a lo del fuori de Prandelli y sea similar a lo de «hay que ganar por cojones» que dijo Solari, el entrenador interino del Real Meseta. Todo lo que no se le parezca a eso, es susceptible de que no guste. ¿Quiere decir esto que el discurso de Alemany no sirve? No, lo que pasa es que forma parte de una terapia para que el equipo se quite el estrés y remonte el vuelo. Y desde ese punto de vista, casi prefiero discursos controlados que arengas facilonas de aplaudir. Ahora entiendo a Antonio Piñero cuando dice que es más fácil convencer con la pasión que con la verdad. Pero sucede que las palabras el viento se las puede llevar y el Valencia lo que necesita es ganar el sábado al Girona sea como sea, jugando mal, jugando peor o jugando como ante el Ebro, pero ganar.

Para ello insisto en mi idea, no creo que el problema del Valencia sea el sistema pero sí creo que Marcelino no termina de acertar con la receta. El Valencia, como equipo de fútbol, tenía un problema tremendo en el minuto 69 del partido ante el Ebro porque perdía y quien salió al rescate fue Mina, y eso Marcelino tiene que premiarlo. Y repito, tiene que atreverse y tomar decisiones como convocar a Kangin Lee porque te puede dar lo que no te dan otros en un momento determinado. ¿Está capacitado ahora mismo Gameiro para ser el revulsivo del equipo? Pues eso. Por otra parte, me llama la atención que Pascual Calabuig le pregunte a Mateu Alemany si en el aspecto deportivo hay más responsables además de Marcelino y Longoria, que y la respuesta no sea casual porque antes de contestar deja dos latiguillos interesantes.

Primero dice «me gusta que me haga la pregunta», y con ello me da pie a interpretar que tenía ganas de lanzar el mensaje, y luego añade «hay que ser jerárquicos». Su respuesta termina siendo yo he sido quien ha presentado el proyecto deportivo al consejo del Valencia y a Peter Lim, y por lo tanto yo soy el máximo responsable. Les diré qué pienso. Primero se agradece y aplaude la sinceridad de Alemany en los peores momentos del proyecto, pero me temo que hay un subtexto en sus palabras. El subtexto es algo así como lo que quiere decir, es decir, por una parte está lo que Mateu dice y por otra lo que quiere decir. Dice que él es el responsable máximo y protege a Marcelino y quiere decir que manda él porque ya se ha hartado de escuchar y leer que manda Marcelino. A lo mejor ya se ha arrepentido de alguna cosa en la que debió plantarse...