Hoy estoy con Marcelino más que ayer

Que Marcelino repitiera el pasado miércoles ante el Young Boys el equipo que jugó ante el Girona lo tomé como un buen síntoma. Llevo días pidiendo que el técnico tiene que ser valiente y premiar a los futbolistas que en una situación tan complicada como la que tiene entre manos le defienden en el terreno de juego, y ahí, Santi Mina es el mejor ejemplo. No digo que haya jugadores que fuera del campo no le defiendan, digo que cuando se empina la carretera algunos dan la cara y tiran del carro y eso ha de servir para algo a la hora de repartir titularidades porque es la base de un equipo. La novedad para el partido en Getafe es que se ha dejado fuera de la convocatoria a Batshuayi y es la prueba palpable de se está manejando en esa dirección. Y yo que lo celebro. Si acaso, y sin querer meterme a entrenador, creo que debería repetir equipo al menos en el centro del campo, o hilo más fino, si los problemas físicos se lo permiten, en el doble pivote. Con Coquelin y Kondogbia el equipo respira de otra manera, tiene fuerza y se le ve más valiente, y como digo, eso se tiene que premiar. ¿Que se queda Parejo en el banquillo? Pues que se quede. Es más, hasta es buen momento para que Marcelino le dé al asunto de una posible suplencia del capitán, la naturalidad futbolística que hasta ahora no ha sabido darle. Él y nadie más lo convirtió en una cuestión de estado. Parejo no es el culpable de lo que le pasa al Valencia CF, eso lo tengo claro, pero las cosas como son, cuando el equipo se ahogaba no ha sido de los que ha dado un paso al frente, y hasta ha cometido errores innecesarios que han penalizado y no poco, como el penalti en Suiza ante el Young Boys. Por lo que sea, Parejo no está bien y por lo tanto hay que dar continuidad a lo que sí funciona. Así, Parejo, Batshuayi y Murillo entenderán que tienen que trabajar más todavía y aprovechar la oportunidad el día que la tengan. Si Marcelino se maneja bajo estos parámetros, confiaré más que nunca en la recuperación del equipo. Por otra parte, aunque no sea en el doble pivote, no concibo un equipo sin Kondogbia y Coquelin para jugar ante el Getafe...

PD: Para que Marcelino termine de ordenar el vestuario me reafirmo en que no tiene sentido que uno de sus 'ayudantes' busque 'ayuda' en un periodista que, para corresponderle, dice que la culpa la tienen los futbolistas y no Marcelino, y reviente a jugadores que están dispuestos a tirar del equipo como Soler, del que dice que está sobrevalorado, Rodrigo del que cuenta lo que cobra, o Kondogbia. Esa es la cuestión.



Más opiniones de Carlos bosch.