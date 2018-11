Marcelino, no toques lo que funciona

Soy lo suficientemente atrevido como para afirmar después de la victoria de ayer que el Valencia CF ha salido del bache pero me hago mayor y lo mismo pongo un poco el freno. Tal vez sea exagerado pero hay razones que se pueden calificar de objetivas y que van más allá de mi manera pasional de disfrutar de cada victoria, como para que confiemos en que el equipo se va a reenganchar. Eso sí, a día de hoy dudo que gane cinco o seis partidos consecutivos que le permitan meterse de lleno entre los cuatro primeros, pero al menos nos vamos al parón liguero con una sonrisa.

Este equipo ha cometido errores desde que comenzó la temporada y le han penalizado, pero algunos los ha corregido. Uno es que a veces le ha faltado tensión, -ante el Levante, ante el Espanyol y ante el Leganés- pero en los últimos encuentros hemos visto al equipo respirar de otra manera. Como yo lo veo, esas ganas que han demostrado los futbolistas por salir del bache son consecuencia de que Marcelino ha corregido otro de los errores que han marcado lo que va de temporada: ahora se sabe que los que juegan bien repiten. Hasta hace nada el técnico insistía en que todo el problema era que se fallaban los goles y, demasiado alegremente, hacía cuatro, cinco o seis cambios de un partido a otro.

La conclusión fue que los futbolistas se desconectaron porque nadie sabía qué había que hacer para repetir de un partido a otro. Marcelino detectó a tiempo el desorden y moduló su relación con los futbolistas: dejó de dar palos cada vez que abría la boca en público. Al tiempo, consciente de que se la jugaba, se dejó de cambios y comenzó a repetir equipo en virtud de los merecimientos de cada uno y ahora el Valencia es un equipo reconocible. Sus delanteros son Rodrigo y Mina y Gameiro es el recambio, Coquelin, Kondogbia, Parejo, Soler y Guedes pelean por cuatro puestos al tiempo que Wass ya sabe que o juega de lateral o no juega en este equipo. Ferran tiene que seguir poco a poco y en defensa Gayà, Garay y Paulista son intocables. Como Neto. Pues esa es la receta Marcelino, ni se te ocurra tocar lo que ha empezado a funcionar que hay tiempo para todo.

PD: Este equipo defiende bien y crea ocasiones de gol pero no las mete. Eso no es un problema de sistema de juego, es un problema de los delanteros. Lo tengo tan claro que yo ficharía uno en enero... A estas alturas todos deberíamos tener muy claro que en juego parado, el fútbol ofensivo del Valencia de Marcelino nunca será muy sofisticado, por eso necesita que los delanteros no lo fallen todo.

