La misión imposible

Pues si cada vez que a Marcelino le hacen una entrevista va a decir que no quiere fichar salvo que haya salidas, llegará el momento en que alguno lo creerá, porque parece ser que el hombre ha concedido cuantas entrevistas le han pedido. No, ahora en serio, cada uno haga lo que considere pero creo que con respeto se puede decir todo, y lo que yo digo es que ese aluvión de entrevistas terminará por corromper un mensaje que ya era de por sí repetitivo en sala de prensa.

El entrenador del Valencia va a conceder tantas entrevistas estos días, que parecerá una campaña de 'propaganda' porque la cantidad de las veces que hable terminará imponiéndose a la calidad de lo que diga puesto que ha de medir cada palabra que pronuncie y porque, lógicamente, no puede decir lo que piensa. El Valencia es decimoquinto en la tabla y ahí el entrenador está en clara desventaja porque es muy difícil que pueda complacer con palabras al aficionado que se debate entre el enfado, la incredulidad y el hastío, y al que solo calman las victorias.

En estas circunstancias, el discurso repetitivo de Marcelino no hace más que generar desconfianza en quien tiene que recibir el mensaje, y a las pruebas me remito. Cuando estuvo una rueda de prensa tras otra diciendo que el único problema del equipo era que no acertaba con el gol, la gente se le echó encima, y tanto se asustó, que por fin él mismo se dio cuenta de que no podía seguir con la misma receta si no llegaba la victoria. Y llegó el día en que ya no veía los toros desde la barrera si no desde el burladero, y se dio cuenta de que los cuernos eran más grandes y afilados de lo que imaginaba y claro, cambió. Lo que digo es muy fácil de comprobar, el entrenador del Valencia va a tener infinidad de ocasiones para decir de manera rotunda que, salvo lesión grave, no habrá fichajes en invierno, pero no lo va a decir. Dejará siempre una puerta abierta al estilo, «si hay salidas habrá fichajes» o «ahora estamos centrados en gana...», porque es una persona inteligente. PD: ¿Quién decide si Murillo sale en enero? La pregunta vale más que cien entrevistas.

Más opiniones de Carlos Bosch.