Marcel The Eagle y Peter Lim

Vamos a jugar a un juego. Imagine usted que es millonario, pero de dinero, porque yo soy millonario en felicidad y eso que el Valencia CF no gana, figúrense cuando gana, pues eso que imagine usted que tiene mucha pasta, se compra un equipo de baloncesto de la NBA y pone allí de director general a Mateu Alemanovic y de entrenador a Marcel The Eagle, y que usted les permite gastarse un buen dinero en fichajes y les da margen de maniobra para hacer lo que les dé la gana pero empieza la Liga y el equipo no funciona nada. Y como la cosa no funciona, pues se monta en el avión privado y se planta en Cincinnati cerca del río Ohio, porque el equipo está allí, y cuando llega míster Eagle y míster Alemanovic le dicen que están esperando que usted, que vive en Foios, les diga si hay que reforzar el equipo y en qué posiciones. Y lo normal es que usted les dijera ¿y qué narices habéis estado haciendo todo este tiempo? Pues eso, que cuando venga Lim a Valencia Mateu Alemany le dirá, Peter, hemos decidido que lo mejor para el equipo es fichar esto y esto, o hemos decidido que lo mejor para el equipo es no fichar. Que es lo que ha pasado desde que Alemany está en el Valencia CF. A partir de ahí, si Lim dice «adelante» Mateu intentará llevar a cabo las operaciones que corresponda. No tiene más secretos.



Pues yo pienso mal

Michael Van Praag, presidente de la federación holandesa de Holanda, ha dicho esto sobre la amenaza de los principales clubes europeos a la UEFA de crear una Superliga de fútbol allá por el año 2000: «Fue una amenaza, pero no por parte del Bayern de Múnich, sino por el Real Madrid, y fue seria, utilizaron palabras que no quiero repetir. Rummenigge hizo todo lo posible para normalizar la situación y llevar a los clubes y a la UEFA a la mesa de negociación. Rummenigge no traicionó a nadie, sino que hizo todo lo posible por mantener unida a la familia del fútbol». Vaya, ahora resulta que quien amenazó a la UEFA de montar una Superliga europea fue el Real Meseta y no el Bayern de Munich. Ya saben que soy muy malpensado, pero desde que se produjo la amenaza, ¿cuántas Ligas de Campeones ha ganado el Real Meseta? Y lo que es mejor, ¿cuántas las ha ganado de manera extraña y no me refiero solo a las finales? Ale, ahí les dejo con la reflexión. ¿A que Florentino ya no quiere irse de la UEFA? Por no hablar de sorteos y premios a futbolistas...

PD: En mi pueblo dicen piensa mal y acertarás.

