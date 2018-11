Marcelino ya sabe que no es fácil ser Dios

Santi Mina marca el 1-0 a pase de Rodrigo y el gallego le pide a Mestalla que reconozca el mérito de su compañero en el gol. Al instante, Guedes hace lo mismo, y mirando a la grada, señala al delantero. Una primera lectura puede ser que Rodrigo está falto de cariño porque lleva algunos partidos a un nivel excelente y solo le falta el gol, pero creo que hay mucho más. Los reconocimientos de los compañeros a Rodrigo son la imagen de nos dice que el vestuario del Valencia CF vuelve a estar ordenado. Fue Marcelino quien lo desordenó. Por decirlo de alguna manera, Rodrigo le ha ganado la partida al entrenador. Manda Marcelino, «pero no te pases». Y creo que es justo y necesario. El delantero ha fallado goles, es cierto, pero si ha estado despistado por una posible oferta del Real Meseta es lógico en eso del fútbol y les pasaría a todos los futbolistas del mundo, lo que no es lógico es que Marcelino lo diga en una rueda de prensa. De hecho, este inicio de recuperación del equipo deja muchas lecturas y una es que Marcelino se ha dado cuenta que no es DIOS, y que no puede hacer lo que le dé la gana. Puso a Batshuayi pasado de peso al tiempo que obligaba al resto a pasar hambre y comer de tupper, y 'el resto' le hizo saber que no estaba de acuerdo. El desorden interno afectó al rendimiento del equipo en partidos en los que faltó tensión, y ya se sabe que hay veces que la frontera entre la tensión y la actitud es muy fina.

Con Rodrigo recibiendo halagos de los futbolistas que han tirado del equipo en los momentos jodidos, podemos estar seguros que el entrenador no lo volverá a poner en banda para que Batshuayi juegue a la suya y pasado de peso en la delantera. ¡Ese es el orden! El Valencia lleva tres victorias consecutivas y las tres tienen un denominador común, ha jugado como un equipo pequeño, han remado todos, han sabido sufrir y han dado la cara en momentos complicados. Curiosamente, Batshuayi, el que tuvo el privilegio de jugar pasado de peso y sin pensar en el equipo, no ha jugado ni un minuto. Marcelino tras ganar 3-0 al Rayo: «El equipo ha estado unido y ha revertido una situación complicada». Marcelino antes de jugar contra el Rayo sobre Batshuayi: «Intentamos facilitarle la adaptación, al mismo tiempo tenemos que demostrarle la exigencia, como a todos». Ese «como a todos» es la clave. No lo dirán, pero el belga lo tiene muy complicado porque si el Valencia tiene opciones de ganar en Turín es haciendo lo que hace desde que él es el sacrificado. El vestuario ha decidido...

Más artículos de opinión de Carlos Bosch, aquí.