Sí, la Juventus parece un ejército, ¿y qué?

Hay días que me pregunto seriamente para qué narices sirve un periodista deportivo, y hoy toca. ¿Hago falta para decirle al personal que es muy difícil ganar en Turín a la Juventus? Pues no. ¿Hago falta para decirle al personal que si no gana el Valencia tiene muy difícil seguir en la Champions? Pues no, eso se sabe desde hace semanas. Lo dice la clasificación. Y claro, me doy cuenta de que a lo mejor sí hace falta que alguien se atreva a luchar contra la racionalidad del fútbol y apele a lo imprevisto y lo irracional, porque si en algún deporte no vale la matemática, es en el fútbol. Supongo que habrán leído la entrevista que el menda lerenda le hizo a Alessio Secco, ex director deportivo de la Juventus. En ella, Alessio definió a la Juventus que jugó en Mestalla como un equipo que exhibió una fuerza militar y con una identidad colectiva que está por encima incluso de Cristiano ronaldo, y he de confesar que la metáfora me gustó bastante. Y contra esa sensación de ejército indestructible me dispongo a luchar hoy. Si uno vio el partido de Mestalla y solo piensa con la cabeza, no hace falta ni jugar en Turín, porque no nos vale ni el empate. Pero amigo, esto es fútbol. Necesitaremos algo de suerte, mucho acierto y muchas narices pero se puede. De momento, ya tenemos lo que no teníamos en Mestalla; una idea clara de equipo. Me he cansado de tratar de relatar los motivos por los que el Valencia ha arrancado mal y no creo que haga falta repetirlos hasta la saciedad y menos hoy, sobretodo porque ya podemos afirmar que el equipo ha encontrado el camino. Estos futbolistas ya saben que si no juegan como un equipo pequeño pueden perder ante cualquiera, y este entrenador ya sabe que si no es justo en sus decisiones puede perder el control del vestuario. Ayer, en Radio Meseta, Javier Clemente dijo que para un entrenador solo valen dos cosas, primero llevarse bien con los jugadores y entenderlos, y segundo ganar. Pues desde que Marcelino ha arreglado lo primero, hemos ganado. A partir de ahí, propongo que nos dejemos llevar al menos hasta que empiece el partido, y pasemos este martes de noviembre pensando que la victoria es posible. Es un día para que los futbolistas se dejen la piel en el campo.

PD: Dice el Valencia CF que Garay no juega porque tiene «un hematoma en el muslo producto del golpe recibido en un entrenamiento». Como yo lo veo, si Diakhaby o Murillo juegan hoy y lo hacen bien, el argentino habría de pasar a ser suplente por la ley de la competitividad.

Más artículos de opinión de Carlos Bosch, aquí.