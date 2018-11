Marcelino, esto en mi pueblo es un fracaso

Primero he pensado que vaya mala suerte tenemos porque otra vez el Manchester United gana su partido en el último minuto como hizo ante la Juventus, y que tengas mala suerte el año de tu centenario puede ser considerado el colmo de la mala suerte, pero luego he pensado que no, que lo del United te puede pasar porque es un equipo cuyo entrenador no tiene flor, tiene el jardín de Viveros. Además que el Manchester se plantara en Mestalla con diez puntos formaba parte de la lógica.

De hecho, si lo piensas, de haber empatado el Manchester en Old Trafford ante el Young Boys, el Valencia habría llegado a la última jornada de la liguilla con cinco puntos y dependiendo de sí mismo para clasificarse, y eso es suerte. Entonces es cuando me he dado cuenta de que al margen de los goles en los minutos finales del Mourinho, llegar al último partido de la liguilla eliminado es un fracaso. Y si es en el año del Centenario en el que se supone que has hecho un esfuerzo para estar a la altura de la ocasión, pues FRACASO pero con mayúsculas. No amigos, la mala suerte no es la responsable de que ya estemos fuera de la Champions, estamos fuera porque no le ganamos al Young Boys en Suiza. Y punto. Y el gran responsable de eso es el entrenador porque, al margen de las limitaciones económicas que no hay que negar, se ha hecho el equipo que le ha dado la gana a él. Afortunadamente vamos a tener tiempo para analizar el momento por el que atraviesa el Valencia, hasta el punto de que afirmo sin miedo que está de manera clara y evidente en el camino de la recuperación, pero ahora no estoy escribiendo de un partido de fútbol.

El Valencia CF ayer compitió y plantó cara ante un equipazo, eso lo tenemos claro, y le faltó la dosis de fortuna de, por ejemplo, haber marcado el gol de Diakhaby al final del primer tiempo, pero hoy no toca analizar noventa minutos, hoy estamos analizando que el Valencia no ha pasado de la liguilla y ni siquiera ha tenido narices de llegar vivo al último partido.

El Valencia no ha estado a la altura de la competición en ningún momento, por eso, cuando veo que a Marcelino solo le ha faltado decir que la Juventus es hermano de Superman, me he enfadado más porque para llegar vivos al último partido no hacía falta ganarle ningún partido a la Juve. Dicho esto, es bueno que le hagamos ver al entrenador del Valencia que esto no vale, ha de saber que valencianismo sabe que el equipo ha recuperado el tono, pero esta eliminación duele mucho. PD: A por la Europa League, la mejor competición del mundo.



Más opiniones de Carlos Bosch.