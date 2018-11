"Marcelino ya es un entrenador más"

La Champions es la Champions y a ti te encontré en la calle dijo una vez Jesús Barrachina y no se me ocurre mejor manera de explicar la relación que vive el valencianismo con esta competición. Caer eliminado de la Liga de Campeones nunca será digerido y aceptado con racionalidad entre el poble de Mestalla, sea como sea la eliminación y sea la eliminatoria que sea. No sé si eso es bueno o malo, pero creo que es así y me temo que lo seguirá siendo por largo tiempo. Pero hasta de la irracionalidad más acusada uno puede llegar a conclusiones que sirvan para definir la situación y ayuden a buscar posibles soluciones. De entrada hemos de tener muy claro que en esto del fútbol manda el aficionado y conviene saber qué dice. No digo que haya que aceptar eso de que como el cliente, el público siempre tiene la razón porque no siempre la tiene, pero ignorar qué dice y porqué lo que dice es un error de bulto. Seré claro, el aficionado sabe perfectamente que el equipo no está ahora como estaba hace dos meses, sabe que transmite mejores sensaciones y que ya es un bloque -por lo menos en defensa, lo del ataque es otra cosa-, pero también sabe que de momento no está a la altura de lo esperado. Creo que lo apoyará si lo vuelve a ver débil pero al mismo tiempo ya ha elegido culpable: Marcelino. El aficionado ve en el técnico el responsable del mal inicio de temporada y me parece lo más lógico del mundo. Esto es tan así, que me atrevo a decir que Marcelino García Toral ya es uno más, que se acabó aquello tan cariñoso de 'Nostre regaor' y se convirtó en uno de tantos que han pasado por Mestalla. Si parece una amenaza nada más lejos de la realidad, digamos que él se está ahogando y yo describo el agua. No se preocupe por ello por otra parte, porque hay entrenadores que nunca han sido del agrado de la grada pero han estado en el club mucho tiempo. Solo digo que ya no es intocable y en junio lo era. Se dio cuenta hace unas semanas de que el vestuario solo le respeta si hace cosas justas y lógicas y no le va a permitir más frivolidades, y ahora ha de darse cuenta de que los aficionados le perdieron la fe y no permitirán que, por ejemplo este verano, el club vuelva a dejar en sus brazos el proyecto. Es más, en eso, quien sí tiene crédito es Mateu Alemany. Que conste que sigo pensando que el equipo está en el camino de la recuperación pero ahora su entrenador tiene enfrente dos citas importantes, lo primero es competir en la Cueva de Alí Babá, y lo segundo ganar al Sevilla. Ojo que ese partido es clave. Hay que ganarlo.



