Marcelino, este Valencia CF no me representa

Para ganar o empatar en el Santiago Bernabéu hay que hacer dos cosas y el Valencia de Marcelino, que dijo que iban a intentar ganar, no hizo ninguna de la dos. Lo primero es morder y en la primera parte el Valencia salió a pasearse, y eso es demasiada ventaja para el Real Madrid, incluso para este Real Madrid de Llorente, Reguilón o Fede Valverde. Lo segundo es acertar las ocasiones que tengas. No hay manera chico, más allá de si las jugadas estaban anuladas o no, lo cierto es que tener tres mano a mano y no meter ninguno es como para hacérselo mirar. Pero nada, no pasa nada, si tienen narices que salgan a decir Marcelino y Mateu Alemany que están muy contentos con la plantilla que han confeccionado y que no hace falta fichar en invierno.



Esto es un insulto

No tengo estómago para ver los partidos del Real Meseta pero me juego una uña que esta temporada ningún equipo se lo ha puesto tan fácil como el Valencia. Nadie le pide a este equipo que gane en el Bernabéu, se le pide que lo intente. Me atrevo a decir que Marcelino, como responsable máximo de lo que hace el Valencia como equipo de fútbol sobre el terreno de juego, no es capaz de calibrar lo que supone un partido como el de ayer. Lo diré con mis propias palabras: esto es un insulto a la inteligencia de los valencianistas. Que el equipo esté como está en la clasificación y salga a pasearse y no muerda en el Santiago Bernabéu es un insulto. Y poco más que añadir. Cualquier equipo de primera división, por modesto que sea, ha sido más digno que este Valencia de Marcelino. Lamentable. Por partidos como este, a Unai Emery le han caído palos por todos lados.



Imperdonable

Al Valencia CF se le pueden perdonar muchas cosas, pero hay una que es imperdonable: estar el once en la clasificación, jugar en el Santiago Bernabéu y que el Real Madrid ponga más intensidad. Y sí, ya sé que en la segunda parte el Valencia ha podido empatar y hasta lo ha merecido, pero a lo mejor, si no hubiera regalado la primera, no haría falta salir en la segunda a remontar el partido.



La situación de Marcelino

Tiempo habrá esta semana para hablar del partido ante el Sevilla, y sobre todo para creer en la victoria, pero como no lo gane el Valencia CF, Marcelino quedará en una situación muy comprometida. Supongo que es consciente de ello.

