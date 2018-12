Entre los merecimientos y la justicia

Tengo mi opinión sobre lo que le pasa al Valencia CF que viene de hacer la mona en la Cueva de Alí Babá ante el Real Meseta pero hoy hay partido de Copa y el sábado final ante el Sevilla, y casi prefiero poner el acento en lo de la UEFA y el VAR porque tiempo habrá esta semana de explicar mi teoría de la historia, el sentiment, los futbolistas que 'senten el ferro' y los que no. Hoy quiero decir que los señores de la UEFA se han burlado del Valencia CF y de sus aficionados. Han aprobado que a partir de los octavos de final haya VAR en la Liga de Campeones justo después de que un gol ilegal sea el causante definitivo de que el Valencia CF no esté en los octavos de final de la Liga de Campeones. Un gol que, de haber existido VAR, no habría subido al marcador. Creo que no hace falta que reitere la diferencia entre lo justo y lo legal, es decir, entre los merecimientos deportivos y lo que se puede o no se puede hacer en un terreno de juego, pero por si acaso lo recuerdo. El Valencia CF está fuera de la Liga de Campeones por sus propios deméritos -y no hace falta repetirlos- y no porque haya una conspiración arbitral europea en su contra, pero si hubiera habido VAR, el gol de Fellaini no habría subido al marcador y el Valencia, si queremos, sin merecerlo, estaría vivo en la Champions. Y no es por nada, pero así ha ganado más de una Champions el Real Meseta, sin ir más lejos... La portada de este periódico tras la eliminación del Valencia de la Champions fue clara: Fracaso. Y fue contundente porque el primer causante de la eliminación es el propio Valencia CF pero con la ley en la mano, y seguramente sin merecerlo, el equipo de Marcelino debería estar vivo todavía en la competición porque el árbitro debe medir lo que es legal y lo que no es legal, no decide sobre los merecimientos de uno u otro equipo. Si puedo ganar legalmente sin merecerlo, ¿dónde está el problema? Y el gol del United no fue legal. Sé perfectamente que esto puede ser impopular porque lo que toca es criticar al Valencia CF por la lamentable primera parte que hizo en el Bernabéu pero dejen que les diga que me he visto en la necesidad de poner el grito en el cielo porque creo que si no lo hago yo, no lo hace nadie. Así que asumo todas las críticas. La realidad es que el Valencia CF ha sido un desastre en la Liga de Campeones pero el gol que lo elimina es ilegal. Y justo ahora, ponen el VAR...Sinceramente, creo que eso es adulterar la competición. Como dicen en mi pueblo, es una 'xarlotà'.



