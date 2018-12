Marcelino, un culpable pero muchos responsables

Llegados a este punto, después de mucho pensar y de mucho analizar información, lo tengo muy claro, Marcelino está en manos de los futbolistas. Y además es por su culpa. La peor situación por la que puede pasar un entrenador es que dependa de si a sus futbolistas les da por ser intensos. De Marcelino he dicho que es el principal responsable deportivo de lo que le pasa al Valencia CF y hasta he analizado y pormenorizado los que creo que han sido sus errores y las causas de que el vestuario ande desordenado, pero no seré yo quien se pase el día tratando de tirarle a la lona porque no me corresponde. Me limito a dar mi opinión acertada o equivocada, si alguien tiene esa responsabilidad es Mateu Alemany. Él es el encargado de decirle al propietario cómo está la situación, y lo imagino lo suficientemente inteligente como para tenerlo todo claro para cuando tenga que sentarse ante Lim. Porque tengo claro que Lim le preguntará 'qué esta pasando' y 'qué solución propones'. No digo que la suerte esté echada, trato de describir la situación. A partir de aquí, si los futbolistas salen a Mestalla a pasearse como hicieron ante el Bernabéu, ellos también serán responsables. Espero que los capitanes estén a la altura y sepan concienciar al resto porque Mestalla espera, si dan un paso adelante, estará con ellos. Lo contrario ya saben qué es. Por otra parte, creo que el Valencia tiene que definir su política de cantera porque con Jordi Escobar está floreciendo en todo su negativo esplendor. Después de hacer la pretemporada con el primer equipo y no jugar con el filial, lo bajan al juvenil y en pocos partidos coge ritmo de competición de nuevo y hace goles. Pues bien, el premio a eso ha sido no volver a jugar. En el último partido del filial no jugó ni un minuto y eso que el delantero centro titular se lesionó en el minuto 20...El lunes pasado Marcelino lo llama a entrenar junto a Álex Blanco con el primer equipo cuando el martes había partido de copa ante el Ebro,,, y después no lo convocó. ¿Qué necesidad hay de ponerle a un chaval de 16 años el caramelo en la boca para luego no convocarlo? Alemany y Longoria han de ser capaces de que los entrenadores, Marcelino y Miguel Grau, entiendan que hay decisiones de club que están por encima de sus gustos o necesidades. Marcelino, si no lo vas a convocar que no entrene con el primer equipo. Miguel Grau, si no va a jugar con el Mestalla, que se quede jugando con el juvenil. Si Mateu y Longoria no son capaces de dar esa orden, acabarán por perder al futbolista.



