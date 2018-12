¿Ahora esto va de ser valientes y rebeldes?

Le he cogido gusto a la frase de que las opiniones son como los culos porque todos tenemos uno así que voy con ella. Me da igual lo que me digan unos y otros porque estoy tan convencido de lo que voy a escribir, que tiro para adelante. ¿Qué queremos, ser los más chulos y guapos del lugar y ver quién hace más fuerza para tirar a Marcelino, ridiculizar a Anil Murthy o decir la ocurrencia más ingeniosa sobre las hasta el momento lamentables celebraciones sobre el centenario que está haciendo el Valencia? ¿Creen que como periodista no tengo una opinión al respecto del libro oficial del centenario, la canción o alguno de los protagonistas elegidos por el club? ¿Creen que no me parece estúpido lo de 'falsos valencianistas'? ¿Y qué hago, me dedico a decir día y noche que esto o aquello no me gusta? ¿Soy más guapo o mejor periodista por ello? ¿Soy más valiente? ¿Esto va de ser valiente? Si va de ser valiente no cuenten conmigo, me limito a ser coherente conmigo mismo.

Como periodista ya cometí el error hace muchos años de cargar contra García Pitarch en su primera etapa como director deportivo porque no me caía bien, porque no era amable conmigo. ¿Tengo derecho como periodista a anteponer mis gustos, manías o problemas personales a mi análisis de cada situación? Cuando echaron a Suso lo celebré como un imbécil en la redacción y años después solo veo a un periodista gilipollas que no entendía su oficio, que hizo partícipes de un problema personal a quienes le leían y lo convirtió en cruzada pública, que fue tan ingenuo de pensar que cuando el Valencia lo cesó, había sido gracias a él... ¡Niñato! Respeto mucho al aficionado de a pie y si el sábado cree que debe pitar al equipo desde el minuto uno pues que lo haga, y si cree que le debe apoyar que lo haga también, pero el Valencia tiene un partido muy importante ante el Sevilla y nosotros estamos imitando al 'negro del washap'.

Mis críticas a Marcelino ahí están y no me olvido que Mateu Alemany es responsable por consentir, por poner un ejemplo, cierta endogamia interna que ahora le pasa factura al equipo, pero no quiero que echen al entrenador del Valencia CF porque eso significa que el equipo está malito y me niego a serrar su árbol hasta que caiga. De esto del fútbol solo me interesa ganar partidos y el del Sevilla lo veré con mis amigos, que tenemos ADSL, -Armossar, Dinar, Sopar i Lo que fasa falta-. Celebraremos la victoria o trataremos de digerir la derrota si llega, ustedes, hagan lo que les dicte su conciencia. AMUNT!

